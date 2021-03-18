Молоді українки мають змогу виграти стипендію на навчання

Організатори конкурсу есе про українських науковиць продовжили прийом робіт до 21 березня включно. Головний приз ― стипендія на навчання.

Щоб долучитися до світу науки змогло якомога більше дівчат, прийом конкурсних есе в рамках освітнього арт-проєкту «Наука – це вона» продовжено ще на тиждень.

Головними партнерами конкурсу виступають ООН Жінки в Україні та Дитячий фонд ООН в Україні (ЮНІСЕФ). Проєкт «Наука – це вона» є частиною глобальної ініціативи ООН «Покоління рівності», мета якої ― популяризація наукових і технічних спеціальностей серед молодих жінок та дівчат, а також досягнення гендерного паритету в усіх напрямах людської діяльності.

Стати учасницею конкурсу есе може кожна дівчина віком від 14 до 21 року. Для цього вона повинна надіслати есе про одну з 12 жінок-науковиць, запропонованих організатором ― благодійним освітнім проєктом STEM is FEM. Кількість робіт від однієї конкурсантки необмежена: вона може прислати хоч і 12 есе про різних жінок-учених і збільшити свій шанс на перемогу.

Кожне есе має відповідати таким вимогам:

Повна унікальність ― робота має бути новою та ніде раніше не публікуватися.

Має містити тільки правдиві факти про обрану героїню.

У творі потрібно описати наукові досягнення обраної фігури, їх вплив на долю людства та враження, яке героїня справила на авторку особисто.

Мова твору має бути українською, обсяг ― до 500 слів.

Переможниця отримає головний приз конкурсу ― стипендію, яку витратить на власний розсуд, але обов’язково на навчання. Спонсори конкурсу нададуть 4 тисячі доларів, а решту суми зберуть на благодійному аукціоні.

Ще одинадцять лауреаток отримають інші цінні призи від спонсорів і партнерів проєкту.

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