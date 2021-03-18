Весна вже поспішає до нас у гості. І хоча зима поки не збирається віддавати їй владу, це не означає, що не треба готуватися до потепління. А що найважливіше для дівчат? Звичайно ж, оновити свій гардероб і придбати кілька пар нового взуття! Але що в тренді у весняному сезоні 2021? Відповідь знайдете в нашому матеріалі.

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Сабо

У весняному сезоні 2021 в моду повертаються сабо. І якщо в минулому таке взуття виготовляли з дерева і носили тільки бідні дівчата, то сьогодні подібні моделі можна зустріти в арсеналі у будь-якої поважної модниці.

Взуття з мініатюрними підборами

Kitten heels, або невеликі підбори — це ідеальний варіант, якщо ви хочете мати модний вигляд, але при цьому дбаєте про своє здоров’я. Адже не всі можуть вибігати цілий день на 10-сантиметрових підборах. У весняному сезоні 2021 актуальні підбори-чарочки, мінішпильки, квадратні підбори. Такі моделі ідеально поєднуються з укороченими джинсами, шортами, спідницями-міді і кюлотами.

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Туфлі на плоскому ходу

У продовження тренду здоров’я навесні 2021 року актуальні моделі взуття без підборів. Це суперпрактичний вибір для тих, хто цілий день проводить на ногах. Для модного образу взувайте такі туфлі з одягом у повсякденному або в стилі smart casual.

Балетки

Ще кілька сезонів тому про балетки ніхто й чути не хотів. Однак навесні 2021 року це взуття знову злетіло до висот і завоювало серця практично всіх представниць прекрасної половини людства.

Взуття з квадратним носком

Взуття з квадратним носком усе так само не здає своїх позицій і залишається на піку популярності. У весняному сезоні 2021 вибирайте моделі з вузьким квадратним носком, а також моделі з акцентом на великому пальці. Такі туфлі найкраще поєднувати з одягом у стилі 90-х. Благо, він якраз у моді.

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Плетене взуття

2021-й можна справедливо назвати роком екологічності. Дедалі більше дизайнерів віддають перевагу плетеному взуттю. Поєднуйте такі моделі з простими максісукнями. Тільки не перестарайтеся з аксесуарами. Пам’ятайте: в одному образі не більше двох елементів. Наприклад, туфлі і капелюшок або туфлі і сумочка.

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Туфлі з ремінцями на щиколотці

Туфлі з ремінцями на щиколотці мають просто шикарний вигляд. І тут уже зовсім не важлива висота підборів чи матеріал, із якого вони зроблені. Таке взуття, як класичні човники, завжди в тренді. Поєднуйте подібні моделі з укороченими джинсами або брюками, спідницями-міді і сукнями.

Взуття з квітковим принтом

Що стосується декору та кольору, то навесні 2021 року на піку популярності різні моделі взуття з квітковим принтом. Ще б пак! Що, як не квіти, асоціюється у нас із весною?! Однак у весняному сезоні актуальні не тільки квіткові принти, а й цілі аплікації.

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Туфлі з декором

Окрім квіткових аплікацій навесні 2021 у тренді взуття, декороване ланцюжками, камінням, стрічками, шнурками і навіть перлинами! Актуальні моделі, у яких такий ніжний декор поєднується з грубою підошвою або стійким каблуком.

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