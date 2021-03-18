Місячний календар на березень 2021: вдалі дні для будь-яких починань
18.03.2021
Будь-які починання — це відповідальний етап, який хочеться пройти легко і без неприємностей. Щоб себе застрахувати, зверніться по допомогу до місячного календаря. Він підкаже, які дні будуть вдалими для будь-яких звершень у березні 2021 року. Більше — в матеріалі.
Березень 2021 року буде багатий на успішні дні. Надмір позитивної енергії може підштовхнути вас на роботу і добрий результат. Ви також можете бути впевнені, що у визначені дні все складеться якнайкраще.
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Вдалі дні в березні 2021 року:
3, 4, 5, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 30 і 31 число.
Несприятливі дні в березні 2021 року:
1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 28 і 29 число.
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