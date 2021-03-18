«Як вийти заміж»: чи можна пробачити зраду в стосунках?

Сьогодні, 18 березня, на телеканалі СТБ вийде другий випуск ток-шоу «Як вийти заміж» з Григорієм Решетником. Ведучий разом з експертами і учасницями 11 сезону реаліті «Холостяк» обговорять тему чоловічих і жіночих зрад. Не пропустіть о 19:00 2 випуск програми «Як вийти заміж».

На першій вечірці Холостяк не відправив додому жодну з дівчат. Натомість розділив їх на два будинки. Мешканки кожного з будинків не здогадуються про існування іншого. Тому мова у випуску також піде про те, наскільки прийнятне життя чоловіка на два будинки.

Розібратися в темі допоможуть експерти: фізіогномістка, кандидатка психологічних наук Світлана Арефнія, психолог Андрій Жельветро, ​​співачка і телеведуча Оля Цибульська.

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Обговорити тему і безпосередньо минулий випуск у студію прийдуть учасниці 11 сезону проєкту «Холостяк»: Даша, Аліса, Валя, Алла, Віка та Аня.

«Навіщо закохані зраджують одне одному? Чому чоловіки дозволяють собі жити на дві сім’ї? Про це та про багато іншого поговоримо сьогодні в програмі», — розповідає Григорій Решетник.

Дивіться ток-шоу «Як вийти заміж» щочетверга о 19:00 на СТБ!

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