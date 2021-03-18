Гороскоп на 19 березня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно більше вірити у свої сили, а хто зможе попросити допомоги у близьких? Читайте гороскоп на 19 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

З самого ранку ви відчуєте, що у вас ростуть крила. Чи то нові стосунки вас так тішать, чи то розмаїття крутих ідей. Зірки радять зберегти це почуття якомога довше.

Телець

Остерігайтеся непотрібних розмов і пліток. Вас можуть втягнути в скандал. Не давайте порад і не лізьте в чужі стосунки. Інакше зробите собі гірше.

Близнюки

Ви відчуєте себе суперменом, який рятує стражденних. Тільки не кажіть, що вам не подобається допомагати. Тим більше, коли подяка не змушує на себе довго чекати.

Рак

Присвятіть день вирішенню нагальних питань. Не розпорошуйтесь на дрібні негаразди. Є більш важливі і глобальні проблеми. Вирішіть їх. Тільки тоді ви зможете зітхнути спокійно.

Лев

Вдалий день, щоб узятися за складні справи, на які ви раніше й дивитися боялися. Не хвилюйтеся. Попросіть поради, якщо потрібно. Вірте, у вас усе вийде.

Діва

У вирішенні складних проблем намагайтеся розраховувати тільки на свої сили. Не просіть допомоги. Навіть якщо інші й захочуть допомогти, у них не вийде. Вас

це тільки гальмуватиме.

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Терези

Прекрасний день, який краще провести в колі давніх друзів. Душевна розмова і підтримка здатні зарядити вас енергією на довгий час.

Скорпіон

Вашим днем ​​повністю керуватиме пані Удача. І, повірте, на вас чекає багато приємних сюрпризів.

Стрілець

Не варто занадто близько до серця приймати критику оточення. Особливо, якщо це незнайомі люди. Ідіть своєю дорогою і не слухайте нікого.

Козеріг

Ви сповнені енергії та рішучості. У пориві пристрасті головне не втратити віру в себе. У скрутну хвилину зверніться по підтримку до близької людини.

Водолій

Усе з самого ранку піде не так, як вам того хотілося б. Тому зірки радять відкласти вирішення складних питань до кращих часів.

Риби

Вас можуть загнати в глухий кут. Однак завдяки своїй креативності та нестандартному мисленню ви легко зможете знайти рішення.

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