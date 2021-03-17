Гороскоп на 18 березня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно проявити обережність, а хто може досягти колосального успіху? Читайте гороскоп на 18 березня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вам краще не залишатися наодинці зі своїми думками. Інакше ви такого собі навигадуєте, що потім проблем не оберетесь. Намагайтеся провести вечір у колі рідних і близьких людей. І не переймайтеся через дрібниці.

Телець

Чудовий день. З самого ранку ви будете наповнені енергією і бажанням переробити всю роботу на світі. Однак ближче до вечора відчуєте втому. Не перестарайтеся.

Близнюки

Ділові переговори краще призначати на першу половину дня, оскільки після обіду існує ймовірність погіршення самопочуття. Намагайтеся не перепрацьовувати і делегуйте половину повноважень колегам.

Рак

Вам варто переглянути коло свого спілкування. Серед ваших друзів є ті, хто погано на вас впливає. Обмежте спілкування, і тоді ваше життя стане набагато кращим.

Лев

Практичний підхід до справи і ваша впевненість допоможуть підвищити ваш авторитет на роботі і збільшити дохід. Ви давно переросли всіх своїх колег. Задумайтесь про підвищення. Тільки не зазнавайтеся.

Діва

Ваша емоційність може зіграти з вами злий жарт. Спробуйте стримувати свої емоції і не зривайте злість на сторонніх людях.

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Терези

Пам’ятаєте прислів’я «старий друг краще нових двох»? Дотримуйтесь його. Остерігайтеся нових знайомств і не розкривайте душу перед малознайомими людьми. Є шанс потрапити в руки шахраїв.

Скорпіон

Прекрасний день для зачаття дітей або одруження. І нехай вас не бентежить недовіра оточення до вашого партнера. Тільки ви знаєте, як краще для вас.

Стрілець

Несприятливий день, пов’язаний зі зрадою, наклепом, переслідуванням і цькуванням. Краще утриматися від тривалих відряджень і фінансових операцій.

Козеріг

Ви можете відчути певну втому або ж навіть розбитість. А все тому, що не дозволяєте іншим собі допомагати. Спробуйте повірити в те, що поруч із вами є люди, які готові підставити вам плече.

Водолій

На вас чекає приємне і дуже перспективне знайомство. Є шанс зустріти свою долю або ухвалити доленосне рішення.

Риби

Творчі представники знаку будуть здатні самореалізуватися у своїй справі і домогтися визнання, що принесе їм велике задоволення.

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