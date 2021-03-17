1 квітня в український прокат виходить фільм-призер Венеційського кінофестивалю – «Погані дороги» режисерки Наталки Ворожбит, авторки серіалу «Спіймати Кайдаша» і фільму «Кіборги».

«Погані дороги» – повнометражний дебют драматургині і сценаристки Наталки Ворожбит, екранізація її хітової однойменної п’єси, яку ставили в Лондоні та Києві. Стрічка складається з п’яти окремих новел про жителів Донбасу, чиє життя проходить по обидва боки лінії розмежування. П’ять розбитих доріг – п’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на тлі порушення кордонів державних. Сценарій створений на основі документальних історій, зібраних авторкою на сході України під час роботи над фільмом «Кіборги».

Світова прем’єра драми відбулася в програмі «Тиждень критики» Венеційського кінофестивалю в 2020 році, де вона була відзначена другою за престижністю нагородою – премією Circolo del Cinema di Verona як «найбільш інноваційний фільм конкурсу».

Українська прем’єра фільму пройшла на фестивалі «Київський тиждень критики» в програмі «Фокус: Україна – Франція». Також режисерка визнана авторкою найкращого повнометражного дебюту – Н. Ворожбит отримала Національну премію кінокритиків «Кіноколо» в категорії «Відкриття року». А актори Юрій Кулинич та Оксана Черкашина визнані найкращими у відповідних акторських категоріях Премії.

Продюсерами фільму виступили Юрій Мінзянов і Дмитро Мінзянов. Виробництво здійснив кінопродакшн «Kristi Films» за фінансової підтримки Українського культурного фонду. Дистриб’ютор стрічки – кінокомпанія «Артхаус Трафік». Промокампанія фільму здійснюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

У широкий український прокат «Погані дороги» вийдуть 1 квітня 2021 року.



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