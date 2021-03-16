Коли починається Великий піст у 2021 році
Великий піст — найважливіший і найсуворіший з усіх постів християнського світу. Він починається за сім тижнів до світлого свята Воскресіння Христового. Його ще називають Чотиридесятницею, оскільки основна частина посту триває 40 днів. Коли ж Великий піст у 2021 році? Відповіді знайдете в нашому матеріалі.
Великий піст — головний і найбільш суворий піст у році. Його мета — прославити страждання Ісуса Христа, а також згадати Страсний тиждень — час таємної вечері, суду над Христом, його смерті і воскресіння. Відразу після закінчення посту християни відзначають велике свято — Воскресіння Христове.
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Коли починається Великий піст у 2021 році
Щорічно дата початку Великого посту змінюється. Вона залежить від святкування Великодня. Цього року Воскресіння Христове відзначається 2 травня, а отже, Великий піст у 2021 році почнеться 15 березня, у понеділок, і триватиме до 1 травня включно.
Чого не можна робити у Великий піст:
- вживати в їжу м’ясо, рибу, молочні продукти і яйця
- їсти делікатеси (дорогі вишукані страви і морепродукти)
- пити алкоголь (дозволяється вино в певні дні)
- вінчатися, виконувати подружній обов’язок, перелюбствувати.
Що потрібно робити у Великий піст:
- відвідувати церкву, молитися (і вдома теж), причащатися
- прощати і просити пробачення в інших
- бути добрішими і здійснювати добрі справи.
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Варто пам’ятати, що мета Великого посту — не тільки обмежити себе у вживанні певних продуктів. Мета посту — стати краще, очистити душу і виправити помилки.
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