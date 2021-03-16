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Євробачення-2021: Словенія визначилася з представницею

16.03.2021

Вже не за горами Євробачення-2021. Поки країни визначаються зі своїми представниками, Словенія днями зробила свій вибір! Цього року від Словенії поїде Анна Сокліч.

Громадський мовник RTV Slovenia провів національного відбір «EMA» ще у 2020 році, в якому 12 фіналістів боролися за квиток в Роттердам. У суперфіналі перемогла Анна Сокліч.

Відомо, що з юних років Анна Сокліч розвивала і вдосконалювала свої музичні навички в академії опери та джазу, перш ніж почала писати свою власну музику.

У Роттердамі Анна Сокліч виступить із піснею «Amen».

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