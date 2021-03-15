Гороскоп на 16 березня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто ставитися до роботи серйозніше, а хто може сміливо бігти назустріч змінам? Читайте гороскоп на 16 березня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Якщо ви раніше замислювалися про зміну роботи, то цей вівторок — ідеальний час. Сміливо переглядайте оголошення і готуйтеся до змін у житті.

Телець

Оточення вас дратуватиме. Сильно. Однак зірки радять притримати свої емоції і не зриватися на ні в чому не винних людях.

Близнюки

Вас чекає напружений день. Настрій буде скакати, не все задумане вдасться втілити. Щоб не перейматися через це, спробуйте не завищувати свої очікування.

Рак

Напружений день. Вам захочеться спопелити всіх недругів. Однак зірки радять притримати коней і не йти на поводу в емоцій. Інакше ви самі собі зробите гірше.

Лев

Вам можуть запропонувати взяти участь у кількох проєктах. Однак варто тричі подумати, перш ніж погоджуватися. Проаналізуйте ситуацію і спробуйте передбачити всі ризики.

Діва

Вас здолає лінь. Вам буде важко встати з ліжка і йти на нецікаву роботу. Щоб поліпшити ситуацію, можливо, варто почати займатися тим, про що ви завжди мріяли?

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Терези

Вам варто чекати сприятливих змін. Можливо, на вашому порозі з’явиться предмет давнього обожнювання. А може, ви отримаєте шанс кардинально змінити своє життя на краще. Словом, усе у вас буде гаразд.

Скорпіон

Вашу роботу піддадуть нещадній критиці. Не варто метати грім і блискавки. Прислухайтеся до зауважень і виправте їх. Нестрашно, всі можуть помилятися.

Стрілець

Ви будете крутитися як білка в колесі. До вечора практично без задніх ніг звалитесь у ліжечко. Знайдіть розраду в другій половині. А з дітьми нехай домашку вивчить хтось інший.

Козеріг

Ви втомилися від нескінченної біганини. Щоб розірвати це порочне коло, зупиніться і вирішіть для себе, чого насправді ви хочете. Не бійтеся змін. Це краще, ніж жити не своїм життям.

Водолій

День варто присвятити благодійності та медитації. Ви трохи заплуталися і не знаєте, як вийти зі складної ситуації. Спробуйте відкласти рішення на завтра. Сьогодні варто допомогти іншим.

Риби

На вас може сильно розгніватися начальство. А все тому, що ви трохи халатно ставитеся до своїх обов’язків. Не перегинайте палицю. А то отримаєте догану.

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