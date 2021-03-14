Як провести тиждень? До чого докласти особливі зусилля? Читайте гороскоп на тиждень з 15 по 21 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

На цьому тижні постарайтеся стримувати свої емоції. Перш ніж сказати щось не подумавши, вдихніть глибоко 10 разів. Ця проста вправа допоможе не говорити близьким людям дурниць і образливих речей. До кінця тижня все стабілізується.

Телець

На самому початку тижня потрібно правильно розподілити кошти. Не варто кидатися з однієї крайності в іншу: відмова собі в простих задоволеннях позбавить вас життєвої енергії. Просто не поспішайте робити необдумані покупки.

Близнюки

Подбайте про своє здоров’я. Більше проводьте часу на свіжому повітрі. Тиждень спокійного режиму подарує вам багато позитивної енергії і сил. Також у середу будьте обережні з особистими речами.

Рак

Присвятіть цей тиждень собі. Ви так багато піклуєтеся про інших, що зовсім забули про власні інтереси. Розплануйте цей тиждень по-новому, і життя знову заграє фарбами! Також будьте готові до серйозної розмови, яка почнеться несподівано, але вирішить багато питань.

Лев

Цього тижня вам доведеться стукати в усі зачинені двері. Якщо хочете міняти своє життя, то починайте з простого — спроб. Вони нічого не коштують, крім часу. Зірки обіцяють успіх, якщо будете віддавати ідеї всі сили.

Діва

Спробуйте не зациклюватися на невдачах, вчіться швидко перемикатися з одного завдання на інше. Якщо щось не виходить, не бійтеся просити допомоги. Словом, бережіть свої нерви. Інакше можете постраждати від нервового зриву.

Терези

Терезам зірки обіцяють приємні зміни. Це можуть бути як дрібниці в побуті, так і пропозиція про нову роботу. Головне — це впевненість у своїх силах і бажання досягти успіху. Тож вірте в себе, і все вийде!

Скорпіон

Ви багато обов’язків берете на себе. Настав час подбати про власне здоров’я і гарне самопочуття. Тиждень пасивного відпочинку допоможе відновити сили і впорядкувати думки.

Стрілець

Цього тижня на вас чекає цікаве знайомство. Самотні представники знака зможуть почати нове життя, яке малювали собі у мріях. Не бійтеся відкриватися і ділитися емоціями.

Козеріг

На цьому тижні влаштуйте для рідних сімейну вечерю. Вам необхідно заповнити втрачену енергію і поділитися добротою з близькими. Також ви дізнаєтеся приємні новини, які надійдуть від родичів. Це вплине на ваше життя.

Водолій

Головне завдання цього тижня — йога. Це допоможе вам побачити світ новими очима. Ба більше, вам точно потрібно навчитися балансувати між крайнощами, які спадають вам на думку.

Риби

Це тиждень божевільного натхнення. Вас навідуватимуть цікаві думки і свіжі ідеї. Записуйте їх у блокнот, щоб до кінця тижня нічого не забути, а почати поступово їх реалізовувати.

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