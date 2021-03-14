Ознайомтеся з гороскопом на 15 березня 2021 року, щоб знати, що ж приготував вам новий день. Читайте докладний астрологічний прогноз від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви будете дратівливі, постарайтеся тримати себе в руках. Прогуляйтеся на свіжому повітрі.

Телець

Для вас немає жодних перешкод, вам усе до снаги. Постарайтеся використати цей день по максимуму для свого блага.

Близнюки

Вам буде легко образити близького друга, у всьому ви будете шукати каверзи. Постарайтеся не зациклюватися на негативі.

Рак

Романтичним Ракам весь день доведеться займатися далекими від романтики справами. Але не впадайте у відчай, до вечора всі проблеми зникнуть.

Лев

Відкрийтеся назустріч новому і незвіданому! Ухвалюйте всі рішення самостійно, не слухайте нікого.

Діва

Нинішні конфлікти можуть закінчитися неприємно для вас. Шукайте умиротворення в усамітненні.

Терези

Зустріньтеся з близьким другом або хоча б поговоріть по щирості, вам це дуже потрібно.

Скорпіон

Зірки обіцяють вам приємні зустрічі, а також повне взаєморозуміння з колегами по роботі. Не згайте свій шанс налагодити відносини в колективі.

Стрілець

Легковажність до добра не доведе. Зосередьтеся на вашій меті, не відкладайте все на потім.

Козеріг

Вашій енергії можна позаздрити. Направте її в потрібне русло, і результати вас порадують.

Водолій

Будьте обережні: є небезпека травматизму. Тому уважно дивіться під ноги і не поспішайте.

Риби

Рибам зірки приготували сюрприз. У чому він полягає, кожен представник знака зрозуміє сам.

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