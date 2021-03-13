Що зірки приготували саме для вас, читайте в астрологічному прогнозі на 14 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овнам буде властиво мріяти. Не впадайте у відчай і не шкодуйте про втрачені можливості, адже все найкраще попереду!

Телець

Тельці, знайте: якщо зіткнетеся з труднощами або складними питаннями, звертайтеся по допомогу до близьких! Вони дадуть найдобрішу і правильну пораду.

Близнюки

День буде непростим, тому постарайтеся запастися силами і підтримкою рідних. Не зривайтеся на друзях, адже можете зіпсувати з ними стосунки назавжди.

Рак

У вас можливі корисні знайомства. На горизонті з’являться сприятливі можливості, тому не проґавте свій шанс!

Лев

Вас чекає перевірка на міцність. Від вас точно зажадають активності й результативності. Не дозволяйте стороннім втручатися у вашу діяльність. Вирішуйте все самостійно.

Діва

Діви опиняться в центрі уваги, ба більше, до вас звертатимуться по поради. Постарайтеся бути добродушними і придушити в собі заздрість.

Терези

Терези зможуть внести романтику у своє особисте життя. Стосунки заграють новими барвами. Будьте позитивні, і наслідки цього дня ще довго будуть радувати вас.

Скорпіон

Ви схильні надавати подіям більшого значення, ніж варто було б. Тому якщо здається, що щось іде шкереберть, заспокойтеся. Завтра ви вже по-іншому подивитеся на ситуацію.

Стрілець

На вас чекає день везіння. Навіть якщо вам доведеться переробляти наново роботу, над якою ви працювали вже довгий час, усе пройде якнайкраще і результат вас порадує.

Козеріг

Не жартуйте при керівництві. Також постарайтеся виконувати доручені завдання вчасно.

Водолій

Спілкування з близькими подарує раптове осяяння, яке допоможе розібратися в собі або давно не вирішених проблемах.

Риби

Рибам відкриті всі двері, а будь-яке починання практично приречене на успіх. Дійте!

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