Учасниця від Сан-Марино на Євробаченні-2021

На Євробаченні 2021 представником Сан-Марино буде молода виконавиця Senhit. Подробиці – далі в матеріалі.

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Суспільний мовник RTV оголосив, що сцену Євробачення-2021 здивує співачка Senhit с песней Adrenalina.

Про Senhit

Співачка має Еритрейське походження, народилася в Болоньї і виросла між італійським містом і Сан-Марино. Її творчий дебют відбувся в Швейцарії під керівництвом Андреаса Кенеша. Незабаром вона стала співпрацювати з престижним автором Массімо Раньєрі. У сезоні 2001-2002 рр. вона була головною героїнею мюзиклу «Король лев», який приніс їй успіх в Німеччині.



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