Гороскоп на 13 березня 2021 року розповість, що обіцяють зірки кожному знаку зодіаку. Читайте астрологічний прогноз на цей день від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овни будуть багато аналізувати. Головне, налаштуватися на правильну хвилю, щоб не перейти до звинувачень і самокритики.

Телець

Тельці не повинні розслаблятися. У будь-який момент від вас можуть зажадати уваги і ваших знань. Однак за це ви отримаєте винагороду.

Близнюки

Близнюкам час відвідати рідних. Коли ви востаннє проводили час разом? Вони скучають за вами.

Рак

Раки втрачають запас сил. Постарайтеся приділити час відпочинку. Не марнуйте енергію на скандали і сварки.

Лев

Зірки обіцяють Левам стрес. Щоб його уникнути, приберіть телефон куди подалі і відімкніть мозок від проблем насущних.

Діва

Дів чекає приплив енергії, якою потрібно скористатися. Візьміться за реалізацію планів, які побудували ще на початку року.

Терези

Терези можуть поринути в апатію. Влаштуйте домашні процедури краси і добре виспіться.

Скорпіон

Скорпіони стали підозріло добрі і милі. Зірки пророкують затишшя перед бурею.

Стрілець

Не бійтеся говорити про проблему, яка турбує вас дуже давно. Так ви справите враження більш прагматичної людини, з якою приємно мати справу.

Козеріг

У Козерогів тиша і спокій. Це ваш шанс налагодити стосунки в сім’ї, повернути колишню радість і гармонію.

Водолій

У Водоліїв очікуються зміни в кар’єрі. Якщо заплющите очі на втому, то отримаєте незабаром бажану посаду.

Риби

Займіться зміцненням імунітету, пропийте вітамін Д. Часом саме через авітаміноз псується настрій.

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