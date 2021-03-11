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Північна Македонія назвала представника на Євробаченні-2021

11.03.2021

Суспільне мовлення Північної Македонії вже визначилося зі своїм представником на масштабному музичному конкурсі. Так, Північну Македонію на Євробаченні-2021 в Роттердамі представлятиме Васіл Гарванлієв.

евровидение 202

 

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Відомо, що Васіл як вокаліст був частиною команди Тамари Тодевської на торішньому Євробаченні в Тель-Авіві.

Про виступ на Євробаченні в 2021 році Васіл (Vasil) каже, що це його давня мрія:

«Для мене велика честь представити свою країну на конкурсі пісні в Роттердамі, і я з нетерпінням чекаю можливості застосувати весь свій досвід і знання у створенні чарівної подорожі, яка торкнеться сердець людей по всій Європі».

Васіл Гарванлієв почав свій музичний шлях у 7 років, виступаючи на популярних дитячих фестивалях у Північній Македонії. Незабаром після цього він зі своєю сім’єю переїхав до Сполучених Штатів, де продовжив кар’єру соліста в дитячому хорі Чикаго.

З моменту свого повернення в Північну Македонію в 2018 році Васіл випустив 3 дуже успішних сингли: «Gjerdan», «Patuvam» і «Mojata Ulica». Квитки на його перший сольний концерт в рідній Струмиці в листопаді 2019 року були повністю розпродані. Артист продемонстрував величезний музичний досвід.

Відомо, що конкурсна пісня Васіла для Євробачення-2021 буде представлена пізніше.

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