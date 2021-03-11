Гороскоп на 12 березня 2021 року розповість, кому в цей день усміхнеться удача. Читайте докладніше в астрологічному прогнозі на 12 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овни пускають енергію на розв’язання тих завдань, які поки не потребують особливих зусиль. Не витрачайте всього себе на все і всіх.

Телець

Тельці не втратили нічого, а навіть отримали вигоду. Не біжіть попереду паровоза. Незабаром ви самі зрозумієте, що діяли правильно.

Близнюки

Не зраджуйте своїм принципам. Зірки говорять, що ваша позиція може привести до успіху.

Рак

Ви особливо активні і водночас уразливі. Тому будьте обережні з незнайомими людьми. Вони можуть вас образити.

Лев

У п’ятницю ви побачите, як удача і везіння почнуть самі йти до рук. Фінансова сфера також покращиться.

Діва

Ви довго приховуєте образу. У п’ятницю зірки обіцяють довгоочікуване перемир’я. Усе вирішиться, якщо і ви зможете дібрати правильні слова.

Терези

Будьте уважні до деталей. Вони можуть вплинути на подальший розвиток подій. Один неправильний крок чи відповідь — і день зіпсований.

Скорпіон

Не будьте такою суворою людиною. Вам це не принесе жодних переваг. Навпаки, проявіть доброту і уважність.

Стрілець

Комусь із вашого оточення вкрай необхідна підтримка. Постарайтеся зв’язатися зі своїми найближчими людьми і запитати, як їхні справи.

Козеріг

Прислухайтеся до свого здоров’я. Організм потребує відпочинку і спокою. Не затягуйте з обстеженням у лікаря.

Водолій

Пам’ятайте, що надмірне самозамилування або зайва самовпевненість можуть вам нашкодити. Залишайтеся скромними.

Риби

У п’ятницю варто поступово втілювати свої грандіозні плани. Почніть з малого, продумайте, куди будете рухатися далі.

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