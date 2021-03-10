Гороскоп на 11 березня 2021 року розповість, що пророкують зірки кожному знаку зодіаку. Читайте гороскоп на 11 березня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овнам варто згадати, що березень — це найсприятливіший місяць, щоб набиратися світлої енергії. Тому відмежовуйтесь від негативу всіма можливими способами.

Телець

Тельці, не варто пускати ситуацію на самоплив. Не розслабляйтеся і тримайте руку на пульсі. Прислухайтеся до того, що кажуть близькі.

Близнюки

Ваша інтуїція вас не підведе. Не бійтеся на мить зупинитися і запитати самого себе, чи все правильно ви робите.

Рак

Постарайтеся більш відповідально підійти до питання, яке порушує ваша друга половина. Також зверніть увагу на дрібниці, через які все може піти шкереберть.

Лев

Зайві негативні емоції можуть позначитись на вашому здоров’ї. Приділіть вечір тільки собі. Приберіть телефон куди подалі і дозвольте собі повністю розслабитись.

Діва

У вас з’явиться бажання допомагати іншим. Це і є приплив енергії, яким потрібно скористатися. Що більше ми віддаємо, то більше всесвіт нас винагороджує. Тому дійте за покликом серця.

Терези

Не здумайте занурюватися в переживання. Хочете забути про негатив і поганий настрій? Влаштуйте домашні процедури краси і добре виспіться.

Скорпіон

У четвер Скорпіони легко можуть зірватися на людей, які їх оточують. Однак надалі це тільки додасть вам клопоту.

Стрілець

Станьте трохи наполегливішими. Не бійтеся говорити про свої переживання і побоювання. Обстоюйте свої інтереси.

Козеріг

У Козерогів усе стабільно. Здається, що життя проходить повз. Але не поспішайте впадати у відчай. Пошукайте для себе нові заняття і хобі.

Водолій

Якщо хочете рости в кар’єрі, тоді приготуйтеся до старанної роботи і віддачі. Виходьте із зони комфорту. Почніть, наприклад, робити те, чого завжди боялися.

Риби

Вам не вистачає енергії і вітамінів. Займіться зміцненням імунітету, вирівнюйте режим сну, приділяйте більше часу собі і своєму самопочуттю.

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