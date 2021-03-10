Агресивна поведінка дитини завжди лякає батьків. Удвічі гірше, якщо чадо проявляє злість і агресію в школі. Саме так сталося з однією учасницею психологічного реаліті «Супермама», Наталією. Її син знаходиться на на домашньому навчанні, адже не зовсім коректно поводив себе у школі. Але чи правильно таке рішення? В яких випадках діти повинні вчитися вдома? Про це розповів експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Коли учасниці були в гостях у високодуховної мами Наталі, вони дізналися, що її син зараз перебуває на домашньому навчанні. А все через те, що в школі хлопчик поводився дещо агресивно. Він міг закочувати страшні істерики і матюкатися. Під тиском батьків учнів Наталії довелося перевести його на домашнє навчання.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології під час особистої зустрічі з Наталею висловив сумнів у правильності такого рішення.

«Перевести дитину на домашнє навчання в такій ситуації — це просто зам’яти проблему. У подібних випадках батьки повинні відразу ж вести дитину до дитячого психолога і розбиратися в причинах такої агресивної поведінки. Зазвичай так трапляється, якщо дитина відчуває сильний психологічний тиск у сім’ї. Коли їй дискомфортно».

Дмитро Карпачов припустив, що така поведінка сина — не неврологічні порушення, а педагогічна занедбаність. Він порадив Наталії вчити дитину контролювати свої емоції. Адже людина повинна вміти жити в деяких рамках.

«Якщо дитина не хоче вчитися — нехай не вчиться. Але сидіти в класі, коли йде урок, вона мусить. Є правила, і дитина повинна їх дотримуватися. В іншому разі це може призвести до певних проблем із законом. Наприклад: «Я просто захотів цю дівчину. Ну і що, що ми були не знайомі. Я просто захотів».

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Більше порад щодо виховання дітей дивіться в психологічному реаліті «Супермама».

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