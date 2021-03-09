Любовний гороскоп на березень 2021 року підкаже, кому із знаків зодіаку варто готуватися до нових романтичних стосунків, кого чекають зміни, а хто може втратити близьку людину. Яким буде любовний гороскоп на березень 2021 року, розповів двічі переможець і член журі «Битви екстрасенсів», експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидець і астролог Хаял Алекперов.

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Овни

Початок весни порадує самотніх Овнів романтичними знайомствами. Цілком імовірно, що представники знака зустрінуть свою долю. Головне — бути у всеозброєнні і виглядати на всі сто.

Тельці

Сімейним Тельцям варто бути стриманішими. Надмірна емоційність представників знака може стати причиною серйозних сварок із вашою половинкою. І залагодити їх буде не так легко, як ви розраховували.

Близнюки

У цей період тим Близнюкам, які перебувають у стосунках, може бракувати романтики. Але перш ніж закидати свою кохану людину претензіями, згадайте, коли востаннє виявляли ініціативу ви? Повірте, зробивши перший крок і порадувавши партнера приємним сюрпризом, ви не прогадаєте.

Раки

У цей період головною причиною для розладу в стосунках сімейних Раків може стати замкнутість представників знака. Не кажучи про свої образи і претензії, збираючи їх у сніжний клубок, ви робите тільки гірше. А тому найкращий спосіб уникнути конфліктів — поговорити щиро зі своєю половинкою.

Леви

Зірки радять самотнім Левам бути більш обережними. Хоч би як запаморочило вам голову нове знайомство, не поспішайте відкривати серце навстіж. Є велика ймовірність розчарувань.

Діви

Фантазія Дів у цей період може підкинути їм чимало приводів для ревнощів. Швидше за все, сімейні представники знака будуть бачити проблему там, де її немає. І замість того, щоб мучити себе підозрами, просто поговоріть зі своїм партнером.

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Терези

У цей період Терези можуть страждати від перепадів настрою. І цілком імовірно, що ці емоційні гойдалки зачеплять їхню кохану людину. Щоб не створювати конфлікту на рівному місці, зірки радять Терезам більше часу приділяти своєму хобі. Це допоможе розслабитися і позбутися нудьги.

Скорпіони

У цей період Скорпіони ризикують надто сильно захопитися професійною сферою діяльності, втративши при цьому шанс налагодити своє особисте життя. Не забувайте про те, що в усьому має бути гармонія. Та й коли думати про справи сердечні, як не навесні?

Стрільці

Розташування небесних тіл може в кілька разів посилити схильність Стрільців до упертості. Бажання довести правоту в суперечці з партнером може ставати сильнішим за здоровий глузд. А тому намагайтеся тримати себе в руках. В іншому разі вам не уникнути серйозних скандалів.

Козероги

Зірки обіцяють самотнім Козерогам перспективні знайомства. Але при цьому не варто квапити події. Ваша наполегливість може злякати потенційного обранця. А тому нехай усе йде своїм плином.

Водолії

У цей період Водолії можуть стати надто вразливими. А тому навіть невинне зауваження коханої людини можуть сприймати як незаслужену і жорстку критику. Порада зірок — бути стриманішим. Коли хвиля емоцій відступить, ви подивитеся на сказане вам зовсім по-іншому.

Риби

Зірки радять самотнім Рибам уважніше придивитися до людей, які вас оточують. Цілком імовірно, що ви в упор не помічаєте свою долю і сприймаєте потенційного претендента на ваше серце як друга.

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