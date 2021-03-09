Гороскоп на 10 березня 2021 року
Що обіцяє цей день усім знакам зодіаку? Читайте докладний гороскоп на 10 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.
Овен
Ви пригнічені проблемами, яких по суті немає. Ви самі вигадуєте додаткові клопоти, з якими ледве даєте раду. Переконайтеся, що все не так погано.
Телець
Приділіть час відпочинку. Постарайтеся пропускати повз себе весь негатив. Може здатися, що ви зайшли в глухий кут, однак це втома.
Близнюки
Нарешті ви набралися сміливості і зробили те, що давно хотіли. Це перший крок, щоб зарекомендувати себе!
Рак
Навчіться казати «ні». Багато хто з оточення не гребує користуватися вашою добротою.
Лев
Може здатися, що ви впадаєте в депресію. Все тому, що зірки розташувалися так, що від вас вимагається аналіз своїх дій.
Діва
Діви в ударі. Ви працюєте за двох і пам’ятаєте: що посієте, те й пожнете. Зовсім скоро почнете пожинати плоди.
Терези
Терези, проявіть себе вже швидше, підіть назустріч тому, до кого небайдужі. Зірки говорять, що ця середа стане вирішальною в березні.
Скорпіон
Скорпіони легко піддаються паніці і чужій думці. Щоб не наробити дурниць, зберігайте спокій і здоровий глузд.
Стрілець
Стрільцям може пощастити у фінансовому плані. Ви щасливі, як ніколи. Тому беріться за роботу, яку пропонують.
Козеріг
Не відмовляйтеся провести час у колі рідних. Це допоможе зарядитися новими силами і любов’ю.
Водолій
Пам’ятайте, що головне ― займатися улюбленою справою, яка рано чи пізно почне приносити стабільний дохід. Тому не бійтеся поєднувати хобі та посаду.
Риби
Рибам варто звернути увагу на побут. Приберіть в оселі й шафі. Позбавтеся від старих речей.
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