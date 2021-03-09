Немає часу готувати ситний і корисний сніданок? Зробіть сендвіч! Якщо вибрати правильні інгредієнти, він буде смачним і таким же багатим на поживні речовини, як і каша. Крім того, сендвічі зручно брати з собою, щоб перекусити пізніше або в дорозі. Прості та швидкі рецепти сендвічів на сніданок від учасників «МастерШеф» – в нашому матеріалі.

Житні сендвічі з сиром, авокадо і соусом із трав

Складові:

1 авокадо

100 г вершкового сиру

50 г нежирного твердого сиру

50 г козячого сиру

кілька скибочок житнього хліба

листя шпинату

зелень за смаком

Спосіб приготування:

Для соусу зелень дрібно порубати і змішати з вершковим сиром. Масою рівномірно змастити кожну скибочку хліба. Нарізати твердий і козячий сир. Авокадо розрізати навпіл і видалити кісточку. М’якоть нарізати. Зібрати сендвічі. На скибочки хліба з соусом із трав укласти кілька листочків шпинату, авокадо, твердий сир і козячий. Накрити скибочками, що залишилися.

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Сендвічі з буряковим хумусом

Складові:

Для хумусу:

1 буряк

150 г білої квасолі

2 зубчики часнику

50 мл оливкової олії

сіль, перець

Для сендвічів:

1 огірок

1 червоний болгарський перець

1 морква

зелень за смаком

скибочки цільнозернового хліба

Спосіб приготування:

Для хумусу відварити квасолю і запекти буряк. Почистити буряк, крупно нарізати і покласти у ємність блендера. Додати квасолю, подрібнений часник і оливкову олію. Посолити і поперчити, а потім збити все до однорідної консистенції. Огірок і перець тоненько нарізати. Моркву натерти. Скибочки хліба змастити приготованим буряковим хумусом. Зверху викласти овочі та зелень. Накрити скибочками хліба.

Сендвічі з тунцем і яйцями

Складові:

1 банка консервованого тунця у власному соку

1 огірок

2 яйця

100 г сиру рікотта

2 цільнозернові булочки

рукола або листя шпинату до смаку

сіль, перець

Спосіб приготування:

Яйця зварити круто, почистити і нарізати пластинами. Огірок почистити і нарізати кружечками. Тунець за необхідності розім’яти виделкою. Булочки розрізати уздовж і кожну скибочку змастити рікоттою. Викласти на половину огірки, тунець, яйця і зелень. Посолити і поперчити за смаком. Накрити двома скибочками булочок, що залишилися.

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Дієтичні сендвічі з хлібців

Складові:

100 г кисломолочного сиру

1 огірок

1 редиска

хлібці

зелень за смаком

Спосіб приготування:

Овочі нарізати тонкими кружечками. Зелень порубати. Хлібці змастити сиром. Викласти овочі та зелень.

Солодкі сендвічі з арахісовою пастою і бананом

Складові:

100 г заморожених ягід

100 г арахісової пасти

1 банан

скибочки хліба з маком або сухофруктами

Спосіб приготування:

Ягоди подрібнити блендером. Банани нарізати кружечками. Змастити скибочки хліба арахісової пастою, викласти банан і полити ягідної масою. Кожен бутерброд накрити другою половинкою хліба.

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