Куди піти 8 березня в Києві: афіша заходів

Міжнародний жіночий день 8 Березня святкують у всьому світі. І щоб здивувати своїх жінок і побачити в рідних очах заповітний вогник щастя, чоловіки не шкодують ні сил, ні часу на пошук гідного подарунка та організацію романтичного вечора. Та куди піти 8 березня в Києві? Читайте афішу заходів просто зараз!

Більше на тему: 8 Березня: історія виникнення свята і цікаві факти

Зимова Країна на ВДНГ

Де знайти: https://kiev.karabas.com/zimova-krayina-na-vdng

На ВДНГ 8 березня буде затишно і красиво! Можна сходити на ковзанку – майже 2000 м² романтики просто неба з ліхтариками і святковою музикою. Крім ковзанки можна буде знайти квест-атракціони, ярмарки, фудкорт.

Політ на повітряній кулі над Києвом та околицями

Де знайти: https://kiev.karabas.com/polet-na-vozdushnom-share-v-kieve-i-oblasti

Вирушайте в дивовижний політ на повітряній кулі над столицею та її околицями. Повітряна куля піднімається на висоту кількох сотень метрів над мальовничими ландшафтами поблизу Макарова, а польоти над Києвом стартують з Гідропарку. Тривалість польоту залежить від погодних умов, зазвичай це 40–60 хвилин, а вся програма займає 3–4 години. Після польоту вас відвезуть на авіабазу, пригостять традиційним для повітроплавців ігристим вином, розкажуть красиву легенду і посвятять у повітроплавці з присвоєнням дворянського титулу. У вашому розпорядженні буде тематичне повітроплавне кафе, де ви зможете смачно перекусити.

Більше на тему: Що подарувати мамі на 8 Березня

Подарунковий сертифікат на арт-сніданок Art People.Space

Де знайти: https://kiev.karabas.com/podarochnyj-sertifikat-na-art-zavtrak-art-people-space

Арт-сніданок в «NĂM» – це можливість провести дві години поза міською суєтою, прослухати авторську лекцію про життя і творчість художника в теплій і невимушеній атмосфері й насолодитися смачним сніданком від шеф-кухаря ресторану. «NĂM Modern Vietnamese Cuisine» – ресторан сучасної в’єтнамської кухні від Ектора Хіменеса-Браво.

Балет « Сухішвілі »

Де знайти: https://kiev.karabas.com/suhishvili-46

Заряджайтеся силою позитиву, даруйте радість! «Восьме чудо світу», «шторм на сцені» – саме так називають цей запальний колектив. 100 танцюристів і 2500 костюмів, дивовижний оркестр і унікальні інструменти, неповторна атмосфера і виняткова грузинська енергетика. Їхніх виступів постійно чекають мільйони глядачів по всьому світу. Їхній танець кидає виклик законам гравітації!

Більше на тему: Чи буде вихідний 8 березня 2021 року в Україні

Музичні історії кохання

Де знайти: https://concert.ua/ru/events/muzychni-istorii-kokhannya

Романтичний репертуар складається з найкращих композицій світової класики джазу. Втілювати почуття в музиці буде відомий піаніст Павло Ігнатьєв. А незрівнянний вокал співачки і актриси Катіко Пурцеладзе надасть особливої атмосфери вечору ніжності й любові. Гості події почують хіти Сінатри, Фіцджеральд, Армстронга та інших класиків жанру. Фортепіано і чарівний голос стануть відмінним подарунком для близької людини.

THE STAND UP | Цей жіночий день

Де знайти: https://kiev.karabas.com/the-stand-up-etot-zhenskij-den

Усім хочеться в цей вихідний як слід розслабитися, кудись піти, щоб запам’яталося, а потім гуляти з усмішкою і відчуттям, що все добре. Саме це відчуття подарує вам стендап восьмого березня. Буде дорослий гумор, музичні номери і потужний ведучий.

Більше на тему: 35 небанальних ідей, що подарувати на 8 Березня

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ