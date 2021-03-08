Гороскоп на 9 березня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно проявити зібраність, а хто може сміливо братися за амбітний проєкт? Читайте гороскоп на 9 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Хоч би яким досвідом Овен володів, ситуація може на якийсь час поставити його в роль учня. Йому необхідно проконсультуватися з кимось досвідченішим.

Телець

Зірки пропонують Тельцю задуматися про перспективи. Бездумно пливти за течією ― не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот.

Близнюки

Близнюкам у жодному разі не варто змішувати особисті взаємини і роботу. У кращому разі вони зашкодять роботі або дружбі, у гіршому ― і тому, й іншому.

Рак

Раку протягом дня не раз доведеться згадати приказку: «Скільки людей, стільки й думок». Щодо найнезначніших питань у нього можуть виникати розбіжності.

Лев

День зажадає від Лева таких якостей, як точність і зібраність. Жодних домислів і тим більше фантазій ― і ситуація, і люди навколо вимагатимуть від нього тільки фактів.

Діва

Протягом дня Діва буде небайдужа до точних цифр і фактів. Вона зуміє розібратися у всьому і зробити правильні висновки.

Терези

Терези не будуть рватися на перші ролі, однак їм відмінно вдасться проявити себе на других. Особливо добре в Терезів вийде діяти в команді.

Скорпіон

Чудовий день для того, щоб Скорпіон зав’язав корисне знайомство. Його комунікабельність та креативність будуть на висоті.

Стрілець

Зірки наполегливо радять Стрільцю зайнятися розробкою амбітного проєкту. У вас в запасі напевно є такий.

Козеріг

У Козерога є шанс дізнатися інсайдерську інформацію, яка допоможе йому просунутися вперед. Він зможе отримати в руки ключ, що відкриває двері до нових досягнень.

Водолій

Водолію варто подумати про те, де він зробив помилку. День наділяє його не тільки самокритичністю, але і здатністю подивитися на себе збоку.

Риби

У якомусь питанні Рибам доведеться зробити вибір, і їм буде нелегко ухвалити рішення. В обох варіантах є мінуси і плюси.

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