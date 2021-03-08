Гороскоп на 9 березня 2021 року
Гороскоп на 9 березня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно проявити зібраність, а хто може сміливо братися за амбітний проєкт? Читайте гороскоп на 9 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.
Овен
Хоч би яким досвідом Овен володів, ситуація може на якийсь час поставити його в роль учня. Йому необхідно проконсультуватися з кимось досвідченішим.
Телець
Зірки пропонують Тельцю задуматися про перспективи. Бездумно пливти за течією ― не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот.
Близнюки
Близнюкам у жодному разі не варто змішувати особисті взаємини і роботу. У кращому разі вони зашкодять роботі або дружбі, у гіршому ― і тому, й іншому.
Рак
Раку протягом дня не раз доведеться згадати приказку: «Скільки людей, стільки й думок». Щодо найнезначніших питань у нього можуть виникати розбіжності.
Лев
День зажадає від Лева таких якостей, як точність і зібраність. Жодних домислів і тим більше фантазій ― і ситуація, і люди навколо вимагатимуть від нього тільки фактів.
Діва
Протягом дня Діва буде небайдужа до точних цифр і фактів. Вона зуміє розібратися у всьому і зробити правильні висновки.
Терези
Терези не будуть рватися на перші ролі, однак їм відмінно вдасться проявити себе на других. Особливо добре в Терезів вийде діяти в команді.
Скорпіон
Чудовий день для того, щоб Скорпіон зав’язав корисне знайомство. Його комунікабельність та креативність будуть на висоті.
Стрілець
Зірки наполегливо радять Стрільцю зайнятися розробкою амбітного проєкту. У вас в запасі напевно є такий.
Козеріг
У Козерога є шанс дізнатися інсайдерську інформацію, яка допоможе йому просунутися вперед. Він зможе отримати в руки ключ, що відкриває двері до нових досягнень.
Водолій
Водолію варто подумати про те, де він зробив помилку. День наділяє його не тільки самокритичністю, але і здатністю подивитися на себе збоку.
Риби
У якомусь питанні Рибам доведеться зробити вибір, і їм буде нелегко ухвалити рішення. В обох варіантах є мінуси і плюси.
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