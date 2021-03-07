Гороскоп на тиждень з 8 по 14 березня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому потрібно звернути увагу на своє здоров’я, а хто повинен зосередитися на роботі? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 8 по 14 березня 2021 року від експертів СТБ.

Овен

Овни можуть розраховувати на успіх у поїздках і переговорах, особливо якщо ви зможете довести процес до підписання договору в п’ятницю. У тих, кому доводиться багато говорити в силу професії, не буде проблем із темами та аудиторією. Якщо у ваші плани входить купівля авто – можете придивлятися.

Телець

На вас чекає мила романтична історія, причому почуття спалахнуть до когось із друзів або до людини з оточення ваших друзів. Це буде незвично і дуже хвилююче, але довго, на жаль, не триватиме. Тельцям, які люблять гроші, важливо бути напоготові: зірки підкажуть нові джерела доходу.

Близнюки

У ваш знак приходить рішучий і сміливий Марс – не дайте його енергії потонути в розмовах і нескінченному плануванні. Використовуйте його силу для особистісного зростання і започаткування нових корисних звичок. Робіть цього тижня все, що забажаєте, це буде хороший досвід.

Рак

Ракам дається шанс покінчити з особистими проблемами, які обтяжують. Якщо ви хочете перегорнути сторінку і почати все з чистого аркуша, то у вас це вийде наприкінці тижня. Підводними каменями в ці дні можуть стати ілюзії, самообман, фантазії, відмова повірити в реальність.

Лев

Леви обожнюють свята, так що всі думки будуть крутитися навколо 8 березня. Водночас марнувати нові можливості ви навряд чи захочете. На цьому тижні вони будуть приходити від друзів. Прислухайтеся до їхніх порад, вивчайте пропозиції, але рішення ухвалюйте акуратно.

Діва

Дівам укотре доведеться шукати баланс між роботою і сім’єю: прикро відмовлятися від ділових пропозицій, але й обстановку в сім’ї ігнорувати не можна. У п’ятницю зірки можуть підказати, як вам краще вчинити. Ну а у вихідні повністю перемкніться на домашні справи.

Терези

Терезам варто кинути всі сили на навчання або роботу з інформацією. Ви легко освоїте нові програми або незнайому техніку. Охочим навчитися водити машину рекомендується терміново йти на курси. А ось в особистому житті ліпше ввімкнути підозрілість: є ризик обману.

Скорпіон

У Скорпіонів зрушаться з місця справи, пов’язані з судами, нотаріусами, соціальними виплатами. Ви скоро отримаєте довгоочікувану відповідь або готовий документ. До кінця тижня відбудеться приємна подія вдома, завдяки якій ви почуватиметеся спокійно і захищено.

Стрілець

Якщо ви чекали пропозиції руки і серця – вона десь дуже близько! Як і підписання договору про партнерство, продуктивна ділова зустріч. Загалом, життя вируватиме, але починаючи з п’ятниці захочеться розслабитися. У вихідні Місяць у вашому знаку налаштує на грайливий лад.

Козеріг

Робота – ваша рідна стихія, і дуже скоро вона оточить з усіх боків. Та не переоцінюйте свої сили і не ставайте працеголіком, хоча б заради свого здоров’я. Знайте міру! А іноді взагалі віддавайтеся ліні, наприклад, у ці вихідні, коли сама природа закликає до сибаритства.

Водолій

Творчих Водоліїв чекає продуктивний період, початок якого припаде на четвер. У цей же день можна починати заняття спортом, танцями, відвідування гуртків, груп, шкіл. А в п’ятницю вас знайде заслужена нагорода або інший варіант позитивної карми, вам буде чому порадіти.

Риби

Зірки додадуть ентузіазму Рибам, які люблять створювати домашній затишок, готувати, вирощувати рослини. Результатом цього стануть приємні покупки і подарунки. Тим, хто не любить настільки приземлених занять, можна переключитися на інші справи, які заспокоюють нерви та уяву.

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