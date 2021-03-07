Гороскоп на 8 березня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому можна сміливо йти в дорогий салон, а кого може навідати осяяння? Читайте гороскоп на 8 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Для Овнів це день, коли моральна сторона вашої особистості буде переважати над усіма іншими. Позбавтеся від агресивного настрою, намагайтеся бути доброзичливим, бажання домінувати над людьми потрібно відключити. Замість цього покажіть свої кращі якості.

Телець

Спокійний день у Тельців, коли ваша впевненість у собі буде на висоті. Ви маєте у своєму розпорядженні людей до співпраці, тому замість суперечок і сварок займіться реалізацією ділових проєктів. Постарайтеся подумати про вигідне вкладення коштів, проінвестуйте цікаві проєкти.

Близнюки

У Близнюків день створений для торгівлі та обміну. Сміливо купуйте потрібні товари і послуги, відвідайте дорогий салон краси, на якому до цього економили. Однак це не означає, що ви повинні витрачати гроші безцільно. Покупки принесуть відчутне задоволення і користь. При виборі речей уважно прислухайтеся до своєї інтуїції, вона може вам допомогти. Вечір обіцяє приємні зустрічі і компліменти.

Рак

Раки, якщо вас попросили про послугу, намагайтеся допомогти, не сваріться з людьми через дурниці і не ображайтеся через дрібниці. Проведіть день з близькими людьми, краще за містом.

Лев

У Львів це день доброти, коли ви будете допомагати або самі попросите допомоги у близьких людей. Другорядні моменти принесуть вам додатковий клопіт, доведеться витратити свій час і поморочитися з ними. Незважаючи на це, великих складнощів у вас не буде. Ближче до вечора не виключена розмова з партнером і з’ясування стосунків.

Діва

Повний неприємних непорозумінь та емоційно важкий день у Дів. На вас чекає серйозна перевірка на міцність взаємин не тільки з друзями, але і з коханою людиною. У вас накопичилася велика кількість давніх проблем, і пора звернути на них увагу.

Терези

Положення планет сприяє зростанню і швидкому поширенню інформації у Терезів. Ви захочете спілкуватися з людьми, знайомитися і налагоджувати контакти. Усе це пояснюється підвищеною комунікабельністю, яку диктує союз планет. Автомобілістам зірки рекомендують у дорозі зберігати розсудливість.

Скорпіон

Скорпіони, бережіть свої сили і не витрачайте енергію на вирішення дрібних питань. Нові проєкти і підписання важливих договорів постарайтеся поки відкласти на сприятливіший час.

Стрілець

У Стрільців безпечний і психологічно стійкий день. Вам не варто боятися, зірки на вашому боці і захистять вас від будь-яких витівок недоброзичливців. Проявіть свої вольові якості, будьте розсудливі і старанні на роботі, надійні і ніжні в сімейних стосунках. Не варто вирушати в далеку поїздку і вживати жирну їжу.

Козеріг

Фінансова сторона життя Козерогів буде сприятлива і принесе потрібний результат. Після полудня у вас з’являться свіжі ідеї, можливо, прийде осяяння, завдяки якому ви зрозумієте, де заробити додаткові гроші.

Водолій

Зірки рекомендують Водоліям не марнувати шанс і подумати про розвиток своїх стосунків, не забувайте про романтичний складник у них. Шанувальники, про яких ви давно забули, можуть з’явитися у вашому житті.

Риби

Справедливий день у Риб, коли всі ваші досягнення обов’язково гідно оцінять. Для безпеки не поспішайте і не намагайтеся бути розумнішими за ситуацію, що склалася, інакше доведеться діяти в незнайомому місці, а це може призвести до того, що ви зазнаєте невдачі. Ближче до вечора постарайтеся побути в місці, де багато зелені і чисте повітря, вам це зараз необхідно.

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