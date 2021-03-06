Гороскоп на 7 березня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно відпочити, а кому ― звести спілкування до мінімуму? Читайте гороскоп на 7 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У цей день вам варто бути м’якшими і лояльнішими. Насамперед щодо вашого обранця. Це допоможе уникнути сварок та образ. На роботі ви можете стати ідейним натхненником і опинитися в центрі подій. Навіть якщо ви до цього не звикли, не пасуйте. Просто насолоджуйтесь увагою.

Телець

Не дуже простим виявиться для вас цей день. В особистих стосунках можливе нерозуміння, в робочих ― конфліктні ситуації. Зараз краще звести до мінімуму будь-яке спілкування. Побудьте трохи на самоті. Зовсім скоро ви відчуєте новий приплив сил, і вам стане набагато легше.

Близнюки

Пора поглянути правді в очі: у більшості проблем, які вас зараз терзають, винні ви самі. Перестаньте звинувачувати інших, помиріться з ними. Будьте напоготові на роботі: ваші супротивники відступати не збираються. Розслабитися можна буде ввечері: вас чекає дорогоцінний відпочинок.

Рак

Проведіть цей день у товаристві близьких по духу людей. Діючи поодинці, без підтримки, ви навряд чи зумієте досягти великих результатів. Будьте помірковані і неквапливі. Ретельно продумуйте кожен крок. Ухвалюючи рішення, зважуйте всі «за» і «проти». Не зловживайте алкоголем і гострою їжею.

Лев

Складними і майже нездійсненними здаватимуться вам доручення від начальства. Це тільки видимість, не панікуйте! Ви впораєтеся з ними в найкоротші терміни. Поїздка, яку ви давно планували, на жаль, знову буде під загрозою зриву. Задумайтесь: чи варто її взагалі здійснювати?

Діва

Чи не час навести лад у робочих справах? Зробіть це зараз, інакше потім ви ще більше заплутаєтеся. Можлива несподівана зустріч з людиною, яка була вам дорога в минулому. Як тепер розвиватимуться ваші взаємини ― велике питання. Багато чого залежатиме від вас. Дійте!

Терези

Гармонійний і спокійний день для Терезів ― проводьте максимум часу в колі рідних і близьких людей, у розмовах про життя і філософських роздумах. У першій половині дня можуть виникнути труднощі в роботі з інформацією. Заняття, що вимагають інтелектуальних зусиль, навряд чи принесуть успіх. Увечері помедитируйте або прийміть розслаблювальну ванну.

Скорпіон

Цей день принесе з собою гарний, по-справжньому березневий настрій! Вирушайте на природу, а краще ― у відпустку, справи почекають. Вам може надійти цікава і досить вигідна, на перший погляд, пропозиція. Щоб не бути обдуреними, ретельно все зважте, перш ніж говорити «так».

Стрілець

Постарайтеся звести спілкування до мінімуму: Стрільцям зараз буде складно знайти взаєморозуміння з людьми. Не вірте на слово всьому, що вам скажуть, і остерігайтеся потрапити на вудку лестощів. Наведіть лад у будинку ― позбудьтеся від старих непотрібних речей. Цей день чудово підходить для відмови від шкідливих звичок. Життєвий тонус невисокий.

Козеріг

Настав час почати говорити вголос про свої почуття. Ваш обранець давно чекає від вас кроку у відповідь, чому ж ви зволікаєте? Сімейні дами займуться традиційними клопотами. Але не перестарайтеся: в цей період треба більше відпочивати, насолоджуючись свіжим повітрям і сонячним промінням.

Водолій

Починайте тільки ті справи, в успіху яких не сумніваєтеся. Уникайте суєти, не ухвалюйте поспішних рішень і не дозволяйте собі різких суджень на адресу будь-кого. Перш ніж узятися до реалізації нових ідей, ретельно проаналізуйте їх, щоб не потрапити в неприємну ситуацію.

Риби

Для Риб у цей день настає час активних дій. Усе, що ви отримаєте сьогодні, обов’язково стане в пригоді вам у найближчому майбутньому, навіть якщо спершу здаватиметься, що це не так. Добре починати курс оздоровчих заходів. Проявляйте щедрість і альтруїзм. Якщо є можливість, проведіть час на природі, біля води.

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