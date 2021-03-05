Прості та смачні бутерброди: рецепти від учасників «МастерШеф»
05.03.2021
Прості та смачні бутерброди – це ідеальний перекус. Особливо тоді, коли зовсім немає часу на приготування складних страв. До того ж бутерброди – прекрасна страва, яку можна взяти із собою на прогулянку. У нашому матеріалі добірка рецептів найсмачніших бутербродів, приготувати які зможе кожен від учасників проєкту «МастерШеф».
Англійський бутерброд
Інгредієнти:
- 4 скибочки хліба
- 1 куряче філе
- 2–3 гілочки чебрецю
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 зубчик часнику
- 100 г тонко нарізаного бекону
- 1 помідор
- кілька листів салату
- 2–3 ч. л. натурального йогурту
- 1 ч. л. гірчиці
- 1/4 ч. л. меленого чорного перцю
- 1/4 ч. л. морської солі
- 2–3 маринованих огірка
Приготування:
- Куряче м’ясо відбити. Потім посолити, поперчити, посипати листям чебрецю, скропити оливковою олією та викласти зверху подрібнений часник. Скласти філе навпіл і дати йому замаринуватися.
- Обсмажити бекон із двох сторін до золотистого кольору. Перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок жиру.
- На пательню, де смажився бекон, викласти куряче філе і смажити по 4–5 хв. з кожної сторони. Злегка остудити та нарізати довгими смужками.
- Для заправки з’єднати йогурт і гірчицю, посолити, поперчити та перемішати.
- Помідори й огірки нарізати кружечками.
- Хліб злегка підрум’янити на сковороді та змастити частиною заправки. На дві скибочки викласти листя салату, помідор, курку, бекон й огірки. Полити другою половиною заправки й накрити тостами, що залишилися.
Банановий бутерброд
Інгредієнти:
- 2 скибочки цільнозернового хліба
- 3 ст. л. арахісової пасти
- 1 банан
- насіння льону для прикраси
Приготування:
- Скибочки хліба підсмажити. Банан нарізати кружечками.
- Тости змастити арахісовою пастою. Зверху викласти банан і посипати насінням льону.
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Східний бутерброд
Інгредієнти:
- 1 невелика булка
- 1 цибулина
- 1 варена куряча грудка
- 1/2 ч. л. пасти карі
- 1 ст. л. томатної пасти
- 4 гілочки кінзи
- 100 г абрикосів у власному соку (без цукру)
- 2 ст. л. натурального йогурту
- 1 помідор
- 1/4 банки оливок без кісточок
- 1/4 консервованої кукурудзи в качанах
- листя салату
- 2 ст. л. натурального йогурту
- 1 ст. л. оливкової олії
Приготування:
- Цибулю почистити, дрібно порубати й обсмажити на оливковій олії до прозорості.
- Курку дрібно нарізати й перекласти в пательню до цибулі. Додати карі, томатну пасту й рубану кінзу. Перемішати та продовжувати готувати на повільному вогні.
- Абрикоси в блендері збити в пюре разом із йогуртом. Змішати масу з куркою та цибулею.
- Помідори нарізати кружечками. Булку розрізати уздовж навпіл. На одну половину викласти начинку, помідори, оливки, кукурудзу й листя салату. Накрити другою половиною хліба.
Бутерброд з гороховим пюре і авокадо
Інгредієнти:
- 3 скибочки житнього хліба
- 100 г приготованого горохового пюре
- 1 авокадо
- 1 ч. л. лимонного соку
- кунжут
Приготування:
- Авокадо почистити й нарізати скибочками.
- Злегка підсмажити хліб і змастити його гороховим пюре. Викласти зверху авокадо, скропити соком лимона та посипати кунжутом.
Бутерброд з яйцем
Інгредієнти:
- 4 скибочки хліба
- 2 яйця
- 1 помідор
- 1 огірок
- листя салату
- 1/2 ч. л. вершкового масла
- оливкова олія для смаження
- сіль
Приготування:
- Огірок і помідор нарізати кружечками.
- Хліб підсушити в тостері або в духовці. Злегка остудити й змастити вершковим маслом.
- Розігріти пательню з рослинною олією та підсмажити яйця. Посолити та зняти з вогню.
- На скибочки хліба викласти листя салату, шматочки овочів та яєчню. Накрити хлібом.
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