8 Березня кожна жінка хоче виглядати по-особливому. Для бажаного ефекту варто вирішити, що вдягнути 8 Березня, підібрати образ і макіяж заздалегідь. Ми підкажемо вам кілька цікавих весняних ідей для улюбленого свята.

Smoky-eyes покроково на 8 Березня

Передусім потрібно визначитися з образом, яким хочете вразити у Міжнародний жіночий день. Тож оберіть, на чому варто зробити акцент. Для яскравих очей підійде макіяж зі стрілками або smoky-eyes.

Намалюйте чорним олівцем лінію впритул до вій на верхній повіці. Можете замалювати всю повіку, як на фото. Розтушуйте її пензликом так, щоб вона не здавалася чіткою. Після цього нанесіть чорні тіні на рухому верхню повіку, вбиваючи їх по всьому периметру. Додавайте світлі тіні, розтушуювачи. Головне, щоб колір плавно переходив з одного відтінку в інший. Далі нанесіть трохи світлих тіней під брівки. Нижню повіку теж трохи підфарбовуйте тінями. Для більш яскравого макіяжу підведіть олівцем, а потім розтушуйте його. Підведіть верхню повіку рідкою підводкою. Зафарбуйте вії чорною тушшю.

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Якщо класичний варіант здається вам нудним і не дуже святковим, радимо створити подвійні стрілки. Цей тренд часто використовують дизайнери на своїх показах. Приміром, візажисти The Blonds віддали перевагу стрілочкам у вигляді двох паралельних дотичних ліній контрастних кольорів — чорного та білого. З таким make-up ваш погляд вже точно не забудеться!

Створюємо базу: наносимо на повіку матові або перламутрові тіні нейтрального відтінку. Разом з тональним або ВВ-кремом вони зроблять шкіру гладкою, і подвійна стрілка на очах не буде «скочуватися». Від самого початку верхньої повіки (із внутрішнього кута ока) пензлем проводимо лінію. До зіниці вона стає удвічі товстішою, до зовнішнього куточка ока знову звужується. Трохи не доводячи до куточка, слід відвести штрих вгору, акуратно звівши лінію нанівець. Як відомо, фарбувати нижню повіку можна лише у напрямку до носа. Саме так проходять масажні лінії, адже шкіра навколо очей дуже тонка. Спочатку друга стрілка дублює першу, і в міру наближення до зіниці потовщується.

Макіяж губ на 8 Березня

Якщо ж ви плануєте підкреслити красу губ, то зупиніть вибір на яскравій помаді. У моді зараз класичний червоний колір, але не матовий, а сяючий, можна навіть замінити помаду блиском.

Такі губки — ідеальний варіант у поєднанні як з вечірньою сукнею, так і з простою водолазкою, а правильно підібраний відтінок червоної помади додасть вустам пухкості.

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Покроковий нюдовий макіяж на 8 Березня

Для романтичних дівчат підійде ніжний макіяж у стилі nude — ідеальний тон шкіри, трохи рум’ян на щічках і помада бежевого відтінку. За бажанням можете також нанести хайлайтер. Але не перестарайтесь, адже nude повинен виглядати максимально природним. У результаті ваше личко буде свіжим і відпочилим.

1. Зволоження. Ця процедура грає важливу роль, вона допомагає косметиці лягти рівно і триматися довше. Перед будь-яким макіяжем ми спочатку очищаємо обличчя і наносимо базу, яка дає шкірі належне зволоження і догляд.

2. Робота з візуальними недоліками. На обличчі не повинно бути будь-яких почервонінь, прищиків або мішків під очима, тому необхідно ретельно попрацювати з коректорами і консилером. Консилер підбирається на один відтінок світліший, ніж тон шкіри. Наносимо його на зони під нижньою повікою, освітлюємо верхню повіку.

3. Тонування шкіри обличчя. Підбирається тональний засіб, який максимально підходить вашому типу шкіри. Його краще наносити за допомогою пензля і ретельно розтушувати його від центру до країв, щоб зробити його максимально непомітним.

4. Нанесення рум’ян. Щоб трохи оживити обличчя, необхідно нанести рум’яна. Персикові, коралові, ніжно-рожеві відтінки допомагають освіжити обличчя, при цьому залишаючись непомітними на обличчі. Смагляві дівчата можуть вибрати рум’яна з бронзовим відтінком.

5. Формуємо лінію брів. Вона повинна бути максимально акуратною. Густим бровам можна надати форму за допомогою щіточки. Вибирайте відтінки максимально подібні до кольору волосся. Брови досить лише трохи скоректувати, тобто прибрати зайві волоски. Якщо вони занадто світлі, то можна лише злегка заповнити неоднорідні ділянки за допомогою олівця.

6. Фарбуємо вії. Багато візажистів вважають за краще залишати вії недоторканими, роблячи природний макіяж. Щоб зробити вії більш легкими, можна подовжити і підкрутити їх спеціальними засобами. Якщо все-таки використовується туш, то вона наноситься одним шаром, два шари помітно обтяжать їх. Нижні вії бажано не фарбувати зовсім.

Для сміливих красунь актуальними будуть: кольорова підводка, олівець або туш. Не обмежуйтесь — розбавте свій образ яскравими барвами! Проте не переборщіть із косметикою, аби не виглядати вульгарно та не перетворитися на жінку, старшу свого віку.

Покроковий голлівудський макіяж на 8 Березня

Для такого макіяжу потрібен передусім ідеальний тон обличчя. Підберіть тональний крем, який буде підходити для вашого кольору шкіри, і не забудьте нанести його на шию і мочки вух. Потім нанесіть на повіку світлі тіні, а чорною підводкою додайте виразну стрілку. Особливу увагу приділіть бровам, тому що зараз саме брови є візитною карткою будь-якої голлівудської актриси. Зробіть їх трохи контраснішими, ніж зазвичай. На губи варто нанести водостойскій олівець, профарбувати ним контур. А потім покрити всю поверхню губ червоною помадою.

З таким макіяжем ви будете зіркою на будь-якому заході.

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