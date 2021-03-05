Коли в цьому році Прощена неділя?

Прощена неділя приходить до нас щороку напередодні першого дня Великого посту. Цієї весни ― 14 березня. Чому у Прощеної неділі немає фіксованої дати в календарі? Тому що початок посту припадає на різні дні лютого або березня ― залежно від дати свята Воскресіння Христового ― Великодня.

У нашому народі здавна побутує переконання, що, якщо немає взаємного прощення образ, то піст, зведений до простого утримання від певної їжі, втрачає свій високий сенс. Хоч би яким тривалим він був ― а Великий піст триває цілих сім тижнів ― аскетизм і позбавлення можуть і не бути зараховані Богом як справи віри і покаяння. Тому треба насамперед прощати іншим і просити вибачення самому. Як наслідок такого підходу ― виникнення традицій Прощеної неділі.

Традиції свята

Оскільки Прощена неділя ― останній день Масниці, коли народ святкує відродження природи і наостанок перед постом «заговляється» щедрою трапезою, багато вірян і не дуже віруючих людей ходять одне до одного в гості. Або принаймні вітають родичів і знайомих по телефону, в електронних посланнях. Ось тут-то і непогано б попросити «попутно» вибачення у своїх візаві. Не важливо, за що ― формулювати свою конкретну провину зовсім не обов’язково. Співрозмовник і так усе зрозуміє. Добре б, звичайно, тримати в голові свої провини і обіцяти їх більше не чинити.

Як правильно просити вибачення і в кого

В ідеалі ― всі просять вибачення у всіх, визнають свою провину перед іншими людьми і присягаються не повторювати колишніх учинків. Особливо мають просити вибачення ті, хто знає, що насправді скривдив когось дією або словом. А ще зазвичай у цей день буває легше, ніж в інші дні, пробачити борги ― хоча б тим боржникам, хто перебуває в скрутному матеріальному становищі. І вступити у Великий піст із чистою совістю.

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Читайте нас також у Viber і Telegram