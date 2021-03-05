Гороскоп на 6 березня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно боротися з лінню, а кому – уникати суперечок? Читайте гороскоп на 6 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овни будуть надзвичайно активні в цей день. Сьогодні зірки говорять, що представники вашого знаку Зодіаку впораються з будь-якими завданнями. Сміливо беріться за будь-яку справу, вона вам буде по плечу.

Телець

Тельцям, незважаючи на хорошу смугу в їх житті, сьогодні належить не найкращий день з цієї смуги. Ви так і не зможете взятися за справу, яку планували. І не тому, що вона надскладна, просто ви сьогодні не впевнені в своїх силах.

Близнюки

Близнюки будуть легко вирішувати поставлені завдання і дуже легко схоплювати нову інформацію. У цей день ваші інтелектуальні здібності на висоті. До речі, і в любові ви можете досягти успіху, якщо поставите перед собою таке завдання.

Рак

Раки сьогодні будуть надзвичайно економні. Можливо, ви боїтеся, що найближчим часом можете залишитися без роботи або не зможете заробити так, щоб забезпечити себе. Однак не варто зовсім відмовлятися від витрат, просто будьте розсудливі.

Лев

У Львів сьогодні буде напад робочого ентузіазму – інакше це не назвати. Поки все будуть потирати руки в передчутті вихідних, ви буде намагатися виконати всю роботу, ще на будинок можете взяти. Можливо, це оцінить керівництво, а можливо і ні.

Діва

Дівам вдасться сьогодні роздобути собі в союзники впливової людини. Він оцінить ваш чіпкий розум і аналітичні здібності. Тільки не перестарайтеся, тому що не завжди впливові люди люблять тих, хто виявляється розумнішим, ніж вони.

Терези

Терезам не варто сьогодні братися за відповідальні справи. Тому ділові переговори, нові проєкти, серйозна розмова зі своєю половинкою краще перенести на інший день. А сьогодні займіть себе чимось необтяжливим.

Скорпіон

Скорпіони сьогодні в упертості перевершать самі себе. Можливо, ваша непоступливість десь навіть піде вам на користь, проте не у всіх справах. В особистих відносинах все ж таки постарайтеся проявити гнучкість, а то можете нарватися на сварку.

Стрілець

У Стрільців сьогодні дуже сприятливий день для налагодження відносин з близькими. Якщо ви з кимось посварилися, постарайтеся сьогодні помиритися. У вас вийде. Зірки сьогодні дуже розташовані до вашого знаку Зодіаку.

Козеріг

Козероги будуть сьогодні налаштовані войовничо. Ви з ранку будете шукати привід з кимось посперечатися і до кого-небудь причепитися. Навряд чи цей ваш настрій комусь припаде до душі. Однак якщо друзі подарують вам вашу прискіпливість, то начальство може і не пробачити.

Водолій

Водоліям сьогодні доведеться вибирати, чому віддати перевагу: успішному завершенню трудового тижня або рішенням своїх особистих питань. У будь-якому випадку вам доведеться віддати перевагу чомусь одному, і інше неминуче постраждає.

Риби

Риби будуть сьогодні тяжіти до наведення порядку – як у своєму житті і своїх думках, так і в будинку. За цей день ви встигнете переробити масу роботи, до якої раніше руки не доходили. Але тільки не доводите все до фанатизму, залиште хоч пару годин на відпочинок.

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