Перше свято весни — 8 Березня. Міжнародний жіночий день — державний вихідний. Усіх українців цікавить, чи буде в них можливість повністю зануритися в атмосферу свята і, головне, відпочити? Редакція STB.UA розповіла, чого чекати від першого свята весни і чи буде вихідний 8 березня 2021 року в Україні.

У 2021 році 8 березня припадає на понеділок. Завдяки статусу цього свята як державного в українців буде три вихідних поспіль: субота, неділя і понеділок ― з 6 по 8 березня.

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Нагадаємо, що в 1910 році на другій Міжнародній соціалістичній жіночій конференції, яка відбулася в Копенгагені, Клара Цеткін закликала всіх вибрати один день у році, щоб жінки могли заявити про себе, про свої проблеми, права та можливості. Через століття 8 Березня трансформувалось у справжнє свято, яке іменують Міжнародним жіночим днем.

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