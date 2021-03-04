Гороскоп на 5 березня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. У кого можливе кар’єрне зростання, а кому варто дослухатися до своєї інтуїції? Читайте гороскоп на 5 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У Овнів ситуація може складатися не так, як хочеться, але скоро це зміниться навіть без вашої участі. Зачекайте, коли з’являться нові умови та обставини, які відкриються в березні. Втома, що накопичилася, може вплинути на зниження ділових якостей, а хронічний стрес підштовхуватиме до купівлі непотрібних речей. Критично оцінюйте свої витрати, дозвольте собі зайнятися тим, що приносить вам сили.

Телець

Тельцям день можуть отруювати дрібні негаразди, але їм не вдасться перешкодити виконанню ваших цілей. Добре починати нові справи або проєкти. Прислухайтеся до критики, але, якщо ви впевнені, що робите правильно, ― орієнтуйтеся на свої відчуття. Може виникнути непорозуміння з оточенням, але вам під силу його подолати.

Близнюки

Вам добре вдаватимуться справи, пов’язані зі спілкуванням, контактами з іншими людьми. Ви можете зустріти людину, яка допоможе з роботою. На особистому фронті не передбачається ніяких катастроф. Вам буде легко знаходити спільну мову з близькими. Можна зміцнити взаємини і порадувати дорогих вам людей невеликим приємним подарунком без приводу.

Рак

У Раків непоганий день на роботі. Вашу зібраність і старанність оцінять колеги і начальство, а ось у сім’ї може виникнути невеликий розлад. Побережіть своє здоров’я. За перших ознак нездужання знизьте навантаження і почніть лікування. Хорошим закінченням дня може стати якесь приємне захоплення, похід у кіно, в гості або улюблений фільм з какао.

Лев

День не можна назвати вдалим, але й серйозних неприємностей він не повинен принести. Головне пам’ятати, що краще проявляти терпіння і делікатність і не піддаватися на провокації. Згладити гострі кути допоможе почуття гумору. Швидше за все, день пройде в клопотах. Першими варто вирішувати найбільш важливі і складні справи, а на десерт залишити те, що приносить радість.

Діва

Ви можете бути абсолютно не сприйнятливі до критики, тому краще не слухати тих, хто осуджує вас або ваші дії. Користі від цього все одно буде мало. Викроїть час на щось приємне: зателефонуйте або зустріньтеся з хорошими знайомими, близькими, яких ви давно не бачили, а хотілося б. Влаштуйте посиденьки у себе вдома.

Терези

У Терезів може видатися плідний день на роботі, особливо, якщо ви зайняті у творчій або інтелектуальній сфері діяльності. Будьте обережні з підтрунюванням інших, хтось може образитися на ваш гумор, хоча ви не матимете на увазі нічого поганого. Якщо ж претензії все ж виникнуть, ви будете здатні ефективно їх вирішити і домовитися так, щоб вас зрозуміли.

Скорпіон

Початок дня може бути напруженим. Є велика ймовірність зробити помилку, але до вечора все нормалізується і він пройде під знаком приємних емоцій і вражень. День сприятливий для занять творчістю, хобі. У стосунках із другою половинкою багато що залежатиме від ваших слів і вчинків.

Стрілець

Зірки обіцяють Стрільцям гарний настрій, який допоможе зберігати оптимізм навіть у важких ситуаціях, яких, правда, день обіцяє не так багато. Можливий перехід на інше місце роботи або взагалі якісь сприятливі зміни у професійній сфері.

Козеріг

У Козерогів непоганий день, усе бажане і заплановане ви будете виконувати. Ось тільки щоб цього досягти, доведеться потрудитися. Ходіння по кабінетах чиновників, походи до держустанов і підписання документів пройдуть досить легко і продуктивно.

Водолій

Вдалий день для Водоліїв. Усе даватиметься легко. Можуть відкритися привабливі професійні горизонти ― кар’єрне зростання, нове джерело доходів. Допоможе визначитися з потрібними діями ваша ділова інтуїція. Може виникнути нестача тепла в особистому житті або спілкування з близькими, але, якщо ви будете йти назустріч першими і озвучувати свої бажання, баланс відновиться.

Риби

У професійній сфері Риби можуть фонтанувати нестандартними ідеями і привертати увагу. День підходить для старту нового проєкту, нової роботи. Настрій можуть підняти зустрічі з друзями, побачення, фізична активність.

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