Відома українська виконавиця і суддя талант-шоу «Х-фактор» Настя Каменських анонсувала вихід нового треку — музичної композиції під назвою «Дівчата рулять». Прем’єра відбудеться вже 5 березня. Детальніше читайте в матеріалі.

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Популярна українська співачка Настя Каменських у своєму блозі в Instagram анонсувала прем’єру нового треку під назвою «Дівчата рулять». Уже 5 березня шанувальники виконавиці зможуть почути новий трек, а 18 березня відбудеться прем’єра кліпу. Ця пісня, як й інші 12 композицій, увійде в новий альбом, реліз якого запланований на кінець весни.

«Вони (пісні. — Прим. ред.) розкажуть про глибину і багатогранність характеру кожної жінки, про жіночу дружбу, підтримку і, звичайно ж, про кохання. Буде весь спектр емоцій, які ми проживаємо з вами щосекунди нашого життя. А ще я буду багато репувати», — написала Настя Каменських у своєму блозі.

Роботу над альбомом NK почала ще у квітні минулого року. За весь цей час, як стверджує співачка, він увібрав у себе всі думки, емоції та події, які Настя пережила за весь цей період

⠀«Цей альбом — це той красивий і захопливий багатогранний Світ Жінки, який уособлює кожну з нас. Адже ми, дівчатка, — такі дівчатка. Уміємо бути одночасно пристрасними і ніжними, спокійними та енергійними, серйозними й іноді трохи примхливими. Загадковими та веселими, чуттєвими й ефектними. Ми різні і в цьому наша сила!» — каже Настя.

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Також 6 березня о 22:22 Настя Каменських стане гостею нового гумористичного шоу від телеканалу СТБ і «Дизель Студіо» — «Дизель Найт». Чи виконає співачка свою нову композицію, а також що приготували автори шоу для неперевершеної NK — дивіться зовсім скоро у вечірньому шоу «Dizel Night».

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