Кожну людину цікавить відповідь на таке питання: що таке поліграф, чи можна його обманути і кого ніколи не допустять до тестування. На всі ці запитання ексклюзивно для STB.UA відповідає виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів Володимир Ведмідь. Усі деталі читайте в матеріалі!

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Володимире, наука не стоїть на місці. Що змінилося за останні кілька років у тестуванні людей на поліграфі та в підході до нього?

Із науково-методичного погляду ― абсолютно нічого. Брехня виявляється такими ж методами, як і раніше. Однак тепер вимоги до спеціалістів підвищились. Поліграфолог повинен мати належну освіту, підтверджену документом навчального закладу.

А чи змінились вимоги до самого тестування, до запитань?

Скажімо так, вони посилились. І це закономірно. Адже зі зростанням попиту підвищується конкурентність на ринку і зростає кількість пропозицій. Клієнт обирає найкращих. А тому спеціалісти починають удосконалювати свої навички, підвищувати кваліфікацію, застосовувати обладнання, що відповідає ДСТУ, і, як наслідок, давати якісніший результат.

Здається, сьогодні вже ледь не кожен другий проходив у своєму житті поліграф…

Попит на перевірки, справді, зріс у рази! Люди їх використовують як у бізнесі – перед оформленням людини на роботу, наприклад, так і у приватному житті – під час з’ясування особистих питань або для виявлення подружньої зради. Ефективність інструменту зумовила широке його застосування при розслідуваннях злочинів. Саме тестування на поліграфі допомагає за короткий період часу з’ясувати багато важливої для себе правди.

Які вимоги до людини, що проходить тестування?

Є цілий перелік протипоказань, але, якщо коротко, то на поліграф не допускаються люди з психіатричними хворобами, під дією алкоголю, наркотиків чи інших препаратів. які впливають на психіку. Перед проходженням поліграфа людина має добре відпочити, щоб не бути втомленою, і заздалегідь позбутися будь-якого різкого болю (наприклад, зубного чи головного болю).

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А наскільки складніше чи, навпаки, легше працювати зараз із людьми, які сідають у крісло?

Із кожним роком у відкритих джерелах з’являється все більше інформації про способи протидії, обману поліграфа. З огляду на це, працювати стає важче, але цікавіше. Адже ми самі всі ці методи знаємо, аналізуємо та вчимось виявляти. Поліграфолог-професіонал із належною освітою та обладнанням виявить протидію і зробить правильний висновок.

Як, власне, проявляється ПРАВДА та БРЕХНЯ?

Що стосується виявлення брехні на поліграфі, то прилад фіксує фізіологічні зміни в тілі людини, яка тестується. Дихання, кров’яний тиск, біоструми мозку, серця, м’язів, тощо. Цілеспрямовано тримати під контролем усе це людина не може. Ми не здатні керувати пам’яттю і своїми реакціями. А отже, брехня спливе.

Наскільки часто буває так, що людина сама не розпізнає, де каже правду, а де – бреше?

Дуже рідко. Це вже психічні розлади або двоякі, суб’єктивні, нечіткі питання, які ми не виносимо на тест. А от намагатися приховати правду, прикриваючись «нерозумінням», та сподіватися, що вона не виявиться, не варто. Звичайно, буває так, що правда могла й забутися. Але таке трапляється дуже рідко. Якщо людина щось вкрала, чи когось убила, чи зрадила в шлюбі, то ці факти вона точно запам’ятає надовго.

Більше про те, як розпізнати брехню, дивіться в психологічному реаліті «Детектор брехні»!

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