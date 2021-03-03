Гороскоп на 4 березня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому вдасться реалізувати свої плани, а хто має стримувати агресію? Читайте гороскоп на 4 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Цей день не принесе причин для негативних емоцій, а ось упевненість у майбутньому міцнішатиме. Можливо, зовсім скоро вам вдасться накопичити на велику покупку або подорож, про яку ви давно мріяли.

Телець

Тельцям потрібно бути уважними. Можуть виникнути непорозуміння з керівництвом або партнерами. Але вже наприкінці дня зірки обіцяють несподівані і досить перспективні можливості.

Близнюки

День цілком відповідає неоднозначному характеру Близнюків. З одного боку, на вас чекає визнання і чудові перспективи на роботі. З іншого ― високий ризик стати жертвою шахраїв. Зірки пророкують Близнюкам далекі цікаві подорожі, але власним коштом.

Рак

Ракам може здатися, що весь день буде сповнений дрібних негараздів і клопотів на роботі, у сім’ї і побуті. Проте вагомими будуть і успіхи у фінансовій сфері. Особливо для тих представників знака, які вміють ухвалювати тверді рішення.

Лев

День буде вдалим, особливо для тих Левів, які вміють відповідально ставитися до своєї роботи і не відвертатися від подарунків долі. Якщо ж ви будете ігнорувати ці можливості і боятися опинитися в центрі уваги, то фортуна може відвернутися від вас.

Діва

Загалом день зажадає від Дів бути ініціативними. Наполегливість здобуде гідну винагороду. Можливо, зовсім скоро у вас з’явиться шанс придбати нерухомість. Однак імпульсивні покупки можуть призвести до скрутного фінансового становища. Протягом дня вас навідуватимуть думки про можливість круто змінити життя.

Терези

Вдалий день для реалізації планів. Але розслаблятися не варто, тому що це може надовго вибити вас із сідла. Часу на роздуми буде мало, але це не означає, що легковажність не матиме негативних наслідків. Напади агресії треба навчитися контролювати.

Скорпіон

Перешкодити успіху може тільки вибуховий темперамент Скорпіонів і нездатність іти на компроміси у спілкуванні. Втім, зірки прихильні до вас і стимулюють успіх позитивних здібностей. Тому перепони навряд чи зіб’ють вас зі шляху, а лише зроблять сильнішими.

Стрілець

Для багатьох Стрільців, особливо жінок, день буде сповнений перемог. Ви зможете отримати те, про що мріяли, практично у всіх сферах, якщо тільки стримаєте власну імпульсивність і не наробите зайвого. Причому це стосується і кар’єри, і здоров’я, і ​​особистого життя.

Козеріг

День пройде вдало для завершення давно початих справ. Їх закінченню може перешкодити тільки надмірно критичне ставлення до себе. Зірки радять віддячити хоча б на словах тим людям, які цінують вас незалежно від досягнень.

Водолій

Ваші досягнення цілком відповідатимуть вашим зусиллям. Для працьовитих і практичних Водоліїв день буде прибутковим. Багато в чому він залежатиме від уміння спілкуватися з людьми. Якщо зможете проявити дипломатичність, то отримаєте допомогу у вирішенні проблем, а ще інвесторів для власного проєкту.

Риби

Особливо вдалий день буде для представників творчих професій. Нові ідеї знайдуть підтримку, а в душі пануватимуть гармонія і довгоочікуване розуміння власних бажань. Багатьом пощастить відкрити в собі нові таланти. Але не плекайте ілюзій, тому що так буде не завжди.

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