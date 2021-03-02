Учасниця від Молдови на Євробаченні-2021

На Євробаченні-2021 Молдову представить Наталія Гордієнко з піснею «Sugar». Подробиці – далі в матеріалі!

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На Євробаченні-2021 Молдову представлятиме Наталія Гордієнко. Співачка виграла Нацвідбір ще у 2020 році, тому була запрошена представляти країну на конкурсі й у 2021-му. Вона виконає пісню «Sugar».

З 2005 року Наталя є солісткою групи Millennium. У тому ж році вони посіли третє місце в національному відборі Молдови на конкурсі пісні Євробачення. Рік по тому Наталя знову брала участь в конкурсі. Разом з Arsenium вона заспівала пісню «Loca», і вони зайняли 20 місце в фіналі.

Відомо, що 20 учасників взяли участь у фіналі «O Melodie Pentru Europa» – національному відборі Молдови на Євробачення. У цьому списку – кілька відомих осіб, знайомих фанатам Євробачення.

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