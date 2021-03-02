Великий піст — найважливіший і найсуворіший з усіх постів християнського світу. Він починається за сім тижнів до світлого свята Воскресіння Христового. Його ще називають Чотиридесятницею, оскільки основна частина посту триває 40 днів. Коли ж Великий піст у 2021 році? Відповіді знайдете в нашому матеріалі.

Великий піст — головний і найбільш суворий піст у році. Його мета — прославити страждання Ісуса Христа, а також згадати Страсний тиждень — час таємної вечері, суду над Христом, його смерті і воскресіння. Відразу після закінчення посту християни відзначають велике свято — Воскресіння Христове.

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Коли починається Великий піст у 2021 році

Щорічно дата початку Великого посту змінюється. Вона залежить від святкування Великодня. Цього року Воскресіння Христове відзначається 2 травня, а отже, Великий піст у 2021 році почнеться 15 березня, у понеділок, і триватиме до 1 травня включно.

Чого не можна робити у Великий піст:

вживати в їжу м’ясо, рибу, молочні продукти і яйця

їсти делікатеси (дорогі вишукані страви і морепродукти)

пити алкоголь (дозволяється вино в певні дні)

вінчатися, виконувати подружній обов’язок, перелюбствувати.

Що потрібно робити у Великий піст:

відвідувати церкву, молитися (і вдома теж), причащатися

прощати і просити пробачення в інших

бути добрішими і здійснювати добрі справи.

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Варто пам’ятати, що мета Великого посту — не тільки обмежити себе у вживанні певних продуктів. Мета посту — стати краще, очистити душу і виправити помилки.

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