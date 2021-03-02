Такого в Україні ще не було. Нове гумористичне вечірнє шоу «Dizel Night» уже з 6 березня на телеканалі СТБ. Ведучі передачі про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» — Надія Матвєєва і Григорій Решетник — вирішили першими дізнатися всі секрети створення нового проєкту! Подробиці в матеріалі.

Один із ведучих вечірнього шоу «Dizel Night» Єгор Крутоголов зізнався, що ідею створення проєкту виношували років зо три.

«Буде круто, ходжу і кайфую від того, що мрії збуваються!»

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Автори шоу запевняють, що глядачі телеканалу СТБ побачать зірок абсолютно в новому амплуа. Так, уже в перших випусках проєкту з’являться Настя Каменських, DZIDZIO, Діма Коляденко, Оля Полякова. І кожен із селебріті здивує глядачів своєю відвертістю, талантами і харизмою.

«Ми хочемо показати зірок шоу-бізнесу справжніми, бо часто вони живуть у якомусь образі. Ведучі шоу запропонують селебріті такі обставини, де вони зможуть розкрити всі свої таланти», — зізнався Григорій Решетник.

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Ба більше, як стверджують автори проєкту, навіть акторів «Дизель Студіо» буде нелегко впізнати. Наприклад, Вікторія Булітко постане в новому образі — Єлизавети Блудової — неймовірно спокусливої поетеси, яка поділиться з глядачами своїм досвідом.

Актори студії впевнені, глядачі будуть здивовані різноманітністю номерів. Пародії, скетчі, сюжети, соціальні реклами, інтерактиви з зірками — ось неповний перелік того, що вже 6 березня о 22:22 зможуть побачити глядачі телеканалу СТБ в новому розважальному вечірньому шоу «Dizel Night». Не пропустіть!

Video: Як створювалося вечірнє шоу «Dizel Night» Dizel Night: Як створювалося вечірнє шоу. Григорій Решетник та Надія Матвєєва вирішили першими дізнатися всі секрети створення нового проекту Дизель Найт

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся в проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:30.

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