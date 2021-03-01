Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як лікувати грип: поради від лікаря телеканалу СТБ

01.03.2021

Вірус грипу виділяється зі слиною, мокротинням під час кашлю, чхання і розмови. За словами лікарів, ігнорувати навіть найперші ознаки цього захворювання не можна, оскільки грип не страшний сам, а страшні та іноді катастрофічні його ускладнення. Але чим же потрібно лікувати грип і скільки часу в середньому знадобиться для одужання? Лікар телеканалу СТБ Ірина Чуєва поділилася порадами.

Якщо ви відчуваєте, що починаєте хворіти, краще залишитися вдома. Подбайте про себе і оточуючих.

Як лікувати грип:

  • У кімнаті має бути прохолодно і волого. Бажано регулярно мити підлогу, зволожувати, провітрювати кімнату, де перебуває хворий.
  • Пити велику кількість рідини! Рекомендовано компоти, морси, чай.
  • Промивати ніс сольовим розчином.
  • Збивати температуру рекомендують після 38, але якщо у вас вона нижча, а відчуваєте ви себе погано, – дійте, не чекайте, коли стане ще гірше!
  • Якщо з’явився кашель, задишка, озноб, гнійні виділення з носа, сильна слабкість і сонливість, потрібно звертатися по допомогу в лікарню.
  • У разі ураження верхніх дихальних шляхів не починайте самостійно приймати відхаркувальні засоби – вони тільки посилять кашель. При цих симптомах лікування повинен призначати тільки лікар.
  • Будь-яке підвищення температури тіла в поєднанні з ознобом і блідістю шкіри без втручання медичної допомоги в потрібний момент може викликати серйозні ускладнення.
  • Грізне ускладнення грипу – пневмонія. Чим раніше вставлено діагноз, тим кращий прогноз.
  • У команді зі своїм лікарем ви впораєтеся з грипом! Тому стежте за здоров’ям і приділяйте більше часу собі та своєму самопочуттю!

    Більше на темуГрип, ГРВІ та ГРЗ: симптоми та відмінності

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати