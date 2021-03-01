2020 рік став дуже складним для кіно. Та, незважаючи ні на що, графік прем’єр продовжує радувати кіноманів хорошими стрічками. Які фільми вийдуть у прокат у березні 2021 року? Читайте в нашому матеріалі п’ятірку найкращих кінопрем’єр. Приємного перегляду!

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«Афера Олівера Твіста»

Драма-бойовик виробництва Великої Британії вийде в прокат в Україні 4 березня. Це гостросюжетний фільм про життя юного талановитого художника, котрий намагається досягти успіху, але зовсім випадково потрапляє в банду, головна мета якої — зухвала крадіжка безцінної картини. Та чи зможе художник зрадити свої моральні ідеали, чи все ж мистецтво для нього важливіше за гроші?

«Голос любові»

Прекрасна музична драма, яка здатна звести дівчаток-підлітків з розуму! Фільм виходить у прокат також 4 березня. У центрі сюжету ― історія юної провінційної дівчини з унікальним голосом, яку випадково знаходить іменитий продюсер. У неї є всі шанси стати зіркою і однією з найкращих співачок у світі. Та чи вийде в героїні подолати всі перешкоди? Особливо, коли головним у житті стає кохання…

«Райя і останній дракон»

Мультфільм для всієї родини, прем’єра якого відбудеться 5 березня. Це чудова історія про відважну дівчину-воїна на ім’я Райя. Дівчинці та її вірному супутнику Тук-туку доведеться покинути рідне королівство Кумандра, щоб відшукати останнього живого дракона, за допомогою якого Райя зможе повернути надію на перемогу над могутнім ворогом. Це чудова історія про дружбу, вірність, силу та боротьбу за справедливість.

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«Геніальне пограбування»

Пригодницький фантастичний фільм вийде в прокат 25 березня. Це історія про юного генія Тома, який разом із харизматичним торговцем предметами мистецтва Волтером вплутуються в смертельно небезпечну авантюру. Поки всі жителі Мадрида захоплені Чемпіонатом світу з футболу, у хлопців є всього 90 хвилин, щоб пограбувати найзахищеніший у світі банк, використовуючи єдину зброю — мозок.

«Годзілла проти Конго»

Прем’єру цього фільму чекали майже всі. І ось нарешті! 26 березня у всіх кінотеатрах країни можна спостерігати за ефектним і нерівним боєм Годзілли проти Конго. Організація «Монарх», що відстежує життя монстрів на землі, відправляє експедицію в незвідані землі острова Черепа, де сподівається розкрити таємницю походження титанів. Та, крім «Монарха», є й інші люди, які планують знищити всіх істот, поганих і хороших…

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