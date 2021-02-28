Гороскоп на тиждень з 1 по 7 березня 2021 року розповість, які повороти долі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Кому потрібно звернути увагу на своє здоров’я, а хто повинен зосередитися на роботі? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 1 по 7 березня 2021 року від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень — Овен

Практично в перші робочі дні ви відчуєте сильну втому. Ви занадто багато часу приділяєте роботі і зовсім забули про відпочинок. Це терміново потрібно виправити, інакше є шанс упасти з виснаженням. Ближче до п’ятниці намічаються фінансові надходження. Однак вам варто ними розпорядитися грамотно: не витрачайте все відразу і не давайте в борг.

Гороскоп на тиждень — Телець

Вам може здатися, що оточення не звертає на вас уваги. Проте, власне кажучи, а чому вони повинні це робити? Ви ж не є кумиром мільйонів. Тож спробуйте прийняти той факт, що не всі люди прагнуть бути схожими на вас. Тоді вам буде набагато легше жити. Щодо стосунків із протилежною статтю, то поки все без змін. Працюйте над своїм саморозвитком.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Прекрасний тиждень, який обіцяє багато подарунків і приємних змін. По-перше, ви можете отримати приємний бонус на роботі. По-друге, на горизонті запахло весною і, відповідно, новими романтичними стосунками. А по-третє, ви прекрасно почуваєтесь і маєте чудовий вигляд!

Гороскоп на тиждень — Рак

Цей тиждень варто цілком і повністю присвятити вирішенню робочих питань. Якщо все вийде, зможете зробити прорив у кар’єрі, укласти вигідні угоди і отримати бонус. А ось у сімейних стосунках можуть виникнути невеликі конфлікти. Щоб виправити ситуацію, проявіть до другої половинки більше уваги. Вам просто потрібно побути разом.

Гороскоп на тиждень — Лев

Весь тиждень присвятіть тому, щоб завершити справи і підтягнути всі хвости. Є багато питань, які потребують вашої участі. І якщо ви все не закінчите, можете підірвати свою репутацію. Однак уже в четвер усі складнощі завершаться і ви зможете нарешті відпочити. Вихідні проведіть у сімейному колі.

Гороскоп на тиждень — Діва

Загалом відмінний тиждень. Ви все встигнете на роботі, вдома і навіть із друзями зможете вибратися посидіти за чашкою кави. Однак зірки попереджають, в ідеальному світі є місце недосконалості. Не намагайтеся змусити всіх танцювати під вашу дудку. Інакше вже до кінця тижня втратите всіх друзів і залишитеся біля розбитого корита.

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Гороскоп на тиждень — Терези

Прекрасний тиждень. На роботі все чудово, колеги просять порад, начальство задоволене. Та так сильно, що хоче премію виписати. У стосунках з коханою людиною все прекрасно. Єдине, на що варто звернути увагу, — це стан здоров’я ваших батьків. Їм потрібно пройти профілактичний медогляд. Подбайте про них. Їм буде дуже приємно.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Чудовий тиждень, який знаменує удачу в будь-яких починаннях. На роботі є ймовірність укласти вигідну угоду і отримати підвищення. Почуваєтесь ви прекрасно, та й нове кохання на горизонті з’явилося. Просто-таки ідеальний тиждень.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Вівторок може виявитися вдалим днем, особливо якщо, як пророкують зірки, вам раптово повернуть давні борги. У середу та суботу імовірна понаднормова робота, яку оплатять доволі непогано. Так що варто погодитися.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

Намагайтеся не будувати жодних грандіозних планів. У понеділок вас завалять роботою. Та так, що розгребетесь ближче до четверга. А ось у вихідні захочеться відпочинку. Зірки радять провести час із рідними на свіжому повітрі.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Цей тиждень зажадає від вас дуже багато сил і вкладень. На роботі варто бути уважнішими, інакше є ризик накосячити, та так, що догану отримаєте. У середу вам варто відмовитися від будь-яких романтичних побачень, інакше загуляєте і повністю підірвете довіру начальства до себе. Потерпіть до п’ятниці. Тоді вже й відірветеся.

Гороскоп на тиждень — Риби

Вашому тілу необхідний відпочинок, але якісно розслабитися ви навряд чи зможете самостійно. Зірки рекомендують присвятити тиждень релакс-процедурам. Якщо не маєте коштів, наприклад, на СПА, можна просто прийняти гарячу ванну або добре виспатися. Усі активності перенесіть на вихідні.

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