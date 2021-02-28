Гороскоп на 1 березня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто навчитися стримувати свої емоції, а хто може дозволити собі невелику відпустку? Читайте гороскоп на 1 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вам варто проявити пильність на роботі. Особливо в роботі з документами і грошима. Є ймовірність фінансових втрат. Головне, щоб вас у цьому не звинуватили.

Телець

Щоб досягти успіху, потрібно виходити за рамки. Спробуйте мислити ширше і не бійтеся експериментувати. Пам’ятайте: ніколи не пізно вчитися чогось нового.

Близнюки

Ви будете крутитися як білка в колесі. У моменти втоми згадуйте про те, що все не дарма. Є шанс отримати премію або вигідну пропозицію по роботі.

Рак

Складний день, який зажадає від вас рішучих дій. Через можливі невдачі доведеться відкласти вирішення деяких питань на майбутнє.

Лев

Ви занадто сильно зациклилися на потребі визнання. Спробуйте робити щось не заради похвали, а тому що ви цього хочете. Тоді й визнання буде.

Діва

Трохи сумбурний день. Є ймовірність конфліктів на роботі. Намагайтеся не шукати винних. Просто допоможіть вирішити питання. Повірте, подяка не змусить на себе чекати.

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Терези

Прекрасний день, щоб завести багато корисних знайомств і, можливо, нових партнерів по бізнесу. Будьте відкриті і щирі. Так ви зможете заручитися підтримкою співрозмовника.

Скорпіон

Ви хочете свята, проте важкі будні повертають вас у жорстоку реальність. Не страшно. Грамотно розподіліть робочий час. Тоді зможете знайти кілька годин на відпочинок.

Стрілець

Це ідеальний день для того, щоб підвищити свою кваліфікацію. Запишіться на профільні курси, прослухайте тренінги. Немає межі вдосконаленню. Тож не зупиняйтеся.

Козеріг

Чудовий день. Ваші активність і ентузіазм можуть створити сприятливі умови для поліпшення сімейного комфорту або добробуту. Насолоджуйтесь.

Водолій

Вам краще не напружувати себе роботою, а зайнятися плануванням подорожі. В ідеалі — просто поїхати на кілька днів у спонтанну мандрівку.

Риби

Прекрасний день для розширення своїх можливостей на роботі. Є сенс попросити підвищення або спробувати взяти участь у важливому проєкті.

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