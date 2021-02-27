Гороскоп на 28 лютого 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно тримати свої емоції під контролем, а хто повинен присвятити час сім’ї? Читайте гороскоп на 28 лютого 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вас чекає день активної боротьби зі спокусами. І в кожного вони свої. Хтось бореться з любов’ю до солодкого, а хтось — до протилежної статі. Зірки радять тримати себе в руках і не йти на поводу у випадкових бажань.

Телець

У першій половині дня можливі сварки і дрібні непорозуміння з родичами та знайомими. Не беріть усе близько до серця. Можливо, у когось просто поганий день.

Близнюки

Вам варто проявити підвищену цікавість до людей, які скоро з’являться у вашому житті. Деякі з них задумали щось недобре. Будьте пильні.

Рак

Із самого ранку ви будете крутитися як білка в колесі. До вечора просто впадете на ліжко без задніх ніг. Нічого, іноді й такі дні бувають.

Лев

Іноді вам може здаватися, що ви зовсім нічого не вмієте, женіть такі думки геть. Ви — прекрасний фахівець. Однак успіху досягнете тільки тоді, коли повірите у свої сили.

Діва

Перша половина дня пройде досить розслаблено. Однак уже після обіду життя заграє новими яскравими барвами. Відірвіться на повну.

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Терези

Чудовий день. Можливо, у вас з’являться нові ідеї, які вплинуть на ваше світовідчуття. Увечері краще зайнятися медитацією та плануванням нового тижня.

Скорпіон

Ваш язик — ваш ворог. Іноді в запалі гніву ми можете сильно образити близьку людину. Спробуйте стримувати свої емоції, інакше вам довго доведеться випрошувати прощення.

Стрілець

Імовірні конфлікти та серйозні сварки з коханою людиною Для деяких пар це може закінчитися розривом стосунків. Тож намагайтеся не ухвалювати поспішних рішень.

Козеріг

Присвятіть день своїй рідні. Навідаєте батьків, друзів і далеких родичів. Також увечері можна запросити гостей і весело провести час.

Водолій

Не варто кидатися у вир з головою і починати нові справи. Швидше за все, ви зазнаєте невдачі. Краще відкладіть цей момент до наступного місяця.

Риби

Ваші активність, відповідальність та ентузіазм можуть створити сприятливі умови для зміцнення сімейного комфорту або матеріального добробуту. Головне — не змарнувати свій шанс.

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