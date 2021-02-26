Дитячі істерики можуть звести батьків з розуму. А якщо дітей декілька і всі вони одночасно починають щось вимагати? У таких випадку мамі треба проявити стійкість характеру. Героїня оного з випусків психологічного реаліті «Супермама» Марго виховує трьох принцес. І часто спільно дівчатка закочують їй істерики. Як правильно себе поводити, коли діти вередують? Про це розповів експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов

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Експерт із питань дитячої вікової психології вважає, що дитячі капризи й істерики — звичайне явище. Особливо коли в сім’ї не одна дитина, а кілька.

«У багатодітних сім’ях часто буває, що істерику однієї дитини підхоплюють інші».

Дмитро Карпачов вважає, для того, щоб погасити такі капризи, потрібно дотримуватись чіткого алгоритму дій.

«Дітей треба розвести по різних кімнатах, щоб вони не заражалися негативними емоціями одне від одного. Потім мама повинна дати зрозуміти дітям, що на істерику вона не буде реагувати, а спілкуватиметься лише тоді, коли дитина заспокоїться».

І головне, дії під час істерики мають бути однакові. Тільки так діти зрозуміють, що в такій поведінці немає сенсу, а краще — відразу поговорити.

Більше порад щодо виховання дітей дивіться дивіться в психологічному реаліті «Супермама».

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