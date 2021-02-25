СМС-привітання з 8 Березня у віршах
Привітання із 8 Березня у віршах особливо стануть у нагоді тим, хто хоче порадувати близьких жінок. Ми вже розповідали, як відсвядкувати 8 Березня, а тепер спеціально до цього свята зібрали для вас оригінальні вірші. Тому не сумнівайтеся, що дівчата, яких ви вітатимете, будуть приємно здивовані!
Хай пролісок перший дарує вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро
В твоєму погляді я бачу зірки і сонце золоте,
Коли всміхаєшся, неначе
Усе трояндами цвіте.
Нехай любов, натхнення, мрії
Завжди в душі твоїй живуть.
Хай щастя серце твоє гріє, бо ти і є Весна, майбуть!
***
Хай навкруги цвіте бузок
Та небо буде ясним.
І щоб життя було в жінок
Щасливим і прекрасним.
***
Хай зігрівають душу вам красою
Весни тендітні пелюстки,
І розливаються джерельною водою
Кохання й щастя гомінкі струмки.
Хай пролісок перший дарує вам ніжність,
А сонце весняне дарує тепло.
У березні вітер несе хай надію
І щастя, і радість, і тільки добро!
***
Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.
В захопленні п’яніють без вина.
Нехай не гасне полум’я любові,
Нехай в душі завжди цвіте весна.
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***
Дорогі жінки, дівчата!
Наші рідні і красиві!
Кращого немає свята,
Аніж те, що прийшло нині!
Це для вас сніги розтали,
Це для вас прийшла весна.
Ви собою полонили
Наші душі і серця.
Тож лишайтесь завжди милі,
Ніжні, щирі, чарівні,
І розумні, і вродливі,
І веселі, і прості!
***
Усміхніться! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині ваш весняний день
Квітів, сонця і пісень!
Хай теплом зігріє він
Дружби радісні хвилини,
Принесе, як дар, любов,
Усміхайтесь знов і знов!
***
Шановні колеги жіночої статі!
Бувайте здорові, бувайте багаті!
Мужчини несуть вам і квіти, й серця –
Не тільки у свято – щодня, без кінця.
Вам щиро бажаєм здоров`я міцного,
Надії на краще й підтримки від Бога.
Хай успіхи вас у житті не минають
І усмішки в ваших очах розквітають!
Зі святом весни, прекрасні жінки!
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