Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Місячний календар на березень 2021: коли повний місяць

24.02.2021

Фази Місяця так чи інакше впливають на життя людей. І хоча деякі ставляться до цього доволі скептично, все ж давно доведено, що Місяць має вплив на самопочуття та емоційний стан. Якщо ви знаєте, у якій фазі перебуває небесне світило, можете сміливо планувати свої справи, призначати дати важливих переговорів або ухвалювати життєві рішення. Читайте в нашому матеріалі інформацію про фази Місяця в березні 2021 року.

Дати нового місяця і повні в березні 2021:

Дата нового місяця в березні 2021-го ― 13 березня, субота.

Дата повні в березні 2021-го ― 28 березня, неділя.

Фази місяця по числах у березні 2021:

  • 1―5 березня ― спадний опуклий місяць.
  • 6 березня ― остання чверть.
  • 7―12 березня ― старий місяць, або спадний півмісяць.
  • 13 березня ― новий місяць. 
  • 14―20 березня ― зростаючий півмісяць, молодик.
  • 21 березня ― перша чверть.
  • 22―27 березня ― зростаючий опуклий місяць.
  • 28 березня ― повня.
  • 29―31 березня ― спадний опуклий місяць.

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати