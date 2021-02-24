Фази Місяця так чи інакше впливають на життя людей. І хоча деякі ставляться до цього доволі скептично, все ж давно доведено, що Місяць має вплив на самопочуття та емоційний стан. Якщо ви знаєте, у якій фазі перебуває небесне світило, можете сміливо планувати свої справи, призначати дати важливих переговорів або ухвалювати життєві рішення. Читайте в нашому матеріалі інформацію про фази Місяця в березні 2021 року.

Дати нового місяця і повні в березні 2021:

Дата нового місяця в березні 2021-го ― 13 березня, субота.

Дата повні в березні 2021-го ― 28 березня, неділя.

Фази місяця по числах у березні 2021:

1―5 березня ― спадний опуклий місяць.

6 березня ― остання чверть.

7―12 березня ― старий місяць, або спадний півмісяць.

13 березня ― новий місяць.

14―20 березня ― зростаючий півмісяць, молодик.

21 березня ― перша чверть.

22―27 березня ― зростаючий опуклий місяць.

28 березня ― повня.

29―31 березня ― спадний опуклий місяць.

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