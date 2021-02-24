Литва назвала свого представника на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021. Це гурт «The Roop». Пісня, з якою учасники змагатимуться за перемогу в Роттердамі, називається «Discoteque». Деталі в матеріалі.

Литва назвала конкурсанта, який представлятиме свою країну на міжнародному пісенному конкурсі в Нідерландах. Це гурт «The Roop». У 2018 році колектив вже брав участь у національному відборі на Євробачення, однак зазнав поразки.

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Про колектив

Гурт «The Roop» складається з трьох учасників. Хлопці описують свій музичний стиль як суміш поп-року та інді. Колектив був створений у 2014 році, хоча його учасники набагато довше працюють у музичній індустрії. Дебютний альбом гурту «To Whom It May Concern» вийшов у 2015 році. Відтоді колектив грає музику по всьому світові, від Литви до Бельгії, від Сербії та до Бразилії.

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Доки шанувальники чекають на офіційний реліз конкурсної пісні 2021 року «Discoteque», пропонуємо вам прослухати трек, який мав пролунати на Євробаченні у 2020 році.

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