Гороскоп на 24 лютого 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто з головою поринути в новий роман, а хто повинен зайнятися саморозвитком? Читайте гороскоп на 24 лютого від екстрасенсів СТБ.

Овен

Зірки радять не зациклюватися на минулому і дивитися тільки вперед. Забувши старі образи, ви зможете, нарешті, вийти на новий рівень.

Телець

На вашому порозі може з’явитися людина з минулого. Не варто їй довіряти. Цілком можливо, вона принесе недобру звістку. Спробуйте не наступати на старі граблі.

Близнюки

Вдалий час для налагодження ділових контактів. Можливе невелике відрядження. Якщо ви хочете змінити роботу, то починайте потихеньку підшукувати варіанти.

Рак

Мможливі конфлікти з другою половинкою. І вам доведеться дуже добре постаратися, щоб повернути прихильність коханої людини. Так, ви теж буваєте винуваті.

Лев

Вам варто задуматися про майбутнє. Поміркуйте, чого ви хочете. Можливо, настав час змін.

Діва

Ви занадто часто пригнічуєте в собі негативні емоції. Однак це не принесе нічого хорошого. Пам’ятайте: не можна все тримати в собі. Поговоріть відверто з близьким другом.

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Терези

Ваша проблема в тому, що ви завжди і всім хочете довести свою правоту. Не робіть так. Ви тільки самі себе виснажуєте.

Скорпіон

Ви занадто близько приймаєте все до серця. Спробуйте абстрагуватися від чужих проблем і не намагайтеся допомогти, особливо, якщо вас про це не просять.

Стрілець

Несприятливий день для прийому гостей і зустрічей з родичами. Намагайтеся думати насамперед про себе. Вам потрібно більше здорового егоїзму.

Козеріг

Ви вирішили цілком присвятити себе роботі. Це непогано. Однак не забувайте про власне життя і задоволення. Самотнім представникам знака потрібно частіше виходити в люди. Скоро весна. Вам конче потрібен запаморочливий роман.

Водолій

З самого ранку може виникнути конфлікт, який терміново потрібно буде вирішувати. Якщо ви прислухаєтеся до свого серця і не будете затягувати з рішенням, усе закінчиться добре.

Риби

День варто присвятити саморозвитку і творчості. Вам варто в цей день відмовитися від фінансових вкладень і повністю зосередитися на духовному розвитку.

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