Як вибрати червону ікру до Масляної
Масниця — один з улюблених народних свят. Найголовніший атрибут свята — млинці з різними начинками. Найсмачнішою та найкориснішою начинкою вважається червона ікра. Читайте в нашому матеріалі як правильно вибрати червону ікру, а також поради ведучого програми «Страва честі» Юрія Ковриженко.
Масляна з давніх часів вважалася найвеселішим народним святом. Адже з пробудженням природи, коли весна приходить на зміну зимі, зустрічаємо її пишними гуляннями! Успішні господині організовують святкування Масляної вдома та готують гору млинців, які подають з різною начинкою. Найсмачнішою та найкориснішою начинкою вважається червона ікра. Є прикмета: чим більше млинців з ікрою з’їдять твої гості та близькі, тим успішнішим буде рік! Давайте розглянемо основні правила вибору червоної ікри.
Як правильно вибрати червону ікру
- На баночці повинно бути написано, з якої риби ця ікра. Якщо такого напису немає – сміливо вибирайте іншу. Те, що жерстяна банка не повинна бути роздутою, – загальне правило для всіх консервованих продуктів.
- Краще вибирати ікру горбуші – саме цей різновид ікри має смак, який знайомий нам з дитинства. Ваші гості оцінять млинці саме з червоною ікрою горбуші, адже це саме той смак, який вони очікують.
- Спробуйте піднести баночку до вуха та трохи потрясти – вміст не повинен рухатися (рух можливий тільки за наявності зайвої рідини).
- Також є розфасовка червоної ікри в скляних банках. Саме в такій тарі ви можете розглянути продукт з усіх боків, переконатися у правильності консистенції, зовнішнього вигляду, кольору та розміру ікринок. Крім того, ікра в скляній тарі виглядає більш презентабельно.
- Пам’ятайте ще одне правило: справжня червона ікра не може коштувати дешево. Необхідно вибирати продукт у виробників – лідерів у своїй галузі, які піклуються про свою репутацію та пильно стежать за якістю товару.
- Червону ікру найкраще купувати у сертифікованих продавців. У разі купівлі такого продукту «з рук» ви не можете бути впевнені в якості ікри, в її походженні або ж у дотриманні продавцем всіх норм зберігання рибного продукту.
Ведучий програми «Страва честі» і шеф-кухар з 10-річним стажем Юрій Ковриженко поділився своїми секретами вибору червоної ікри. Вибираючи червону ікру потрібно знати кілька нюансів:
- Лосось йде на нерест з липня по вересень, тому якщо дата виробництва в ці місяці то тоді є ймовірність що посол і консервація були зроблені зі свіжої а не замороженої ікри.
- Не рекомендую брати ікру в жерстяній банці, цей продукт завжди гірша за якістю і немає можливості візуально відразу перевірити стан ікринок. Найкраще купувати ікру в склі, від скла немає окислення як від металу.
- Є ще заморожена червона ікра на вагу, її не потрібно бояться, заморозка майже ніяк не впливає на якість ікри.
- Вибирати потрібно ікру середнього розміру, ікринки повинні бути прозорі, що не каламутні. Чим червоно ікра тим більше в ній гіркоти. Якщо ікра дрібна, то це ікра форелі. Найсмачніша ікра у горбуші і кети, вона велика, оранжевого кольору.
Порадуйте своїх близьких смачною та корисною стравою в масляний тиждень: млинці з червоною ікрою – найкраще частування!
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